Preud'homme heel open over zijn nieuwe functie: "Standard wordt wellicht mijn laatste opdracht" MDB

14 juni 2018

22u59

Bron: YouTube 0 Belgisch Voetbal Michel Preud'homme heeft in een nieuw interview met Standard-TV verteld hoe hij zijn toekomst ziet na zijn aanstelling als trainer van Standard. Volgens 'MPH' draait het allemaal om stabiliteit brengen bij de Luikse club. "Ik denk dat ik daar voor kan zorgen."

"Zoals jullie weten ben ik uitgerust en begin ik aan iets nieuw, maar gezien mijn leeftijd en mijn driedubbele functie, zal het allicht mijn laatste project zijn. De dag dat het tijd is om te stoppen als trainer, zal ik andere functies hebben binnen de club. De middellange en de lange termijn interesseren me echt, omdat ik denk dat ik kan zorgen voor stabiliteit. Die was er dikwijls, maar is er niet altijd gebleven. Dat is het doel van dit project. "

"Het is vergelijkbaar met Club Brugge. Het was de doelstelling om stabiliteit te brengen en ik denk dat het ook gelukt is. Zeker als we kijken naar de resultaten van Brugge van de laatste vier jaar. Deelname aan de Champions League, kwartfinale van de Europa League, twee titels en een beker. Nog een bekerfinale, maar verloren van Standard. Dat is het dan als we het hebben over de middellange en de lange termijn. Een Belgische stabiele club zijn en Europees voetbal spelen."

Waarna Preud'homme zelf vertelt hoe zijn aanstelling tot stand is gekomen. Daar speelde voorzitter Bruno Venanzi uiteraard een grote rol in. "De voorzitter was heel overtuigend. Hij stak veel tijd en energie om me te overhalen om terug te keren. Hij kwam me meerdere keren bezoeken en als mens begonnen we elkaar meer en meer te waarderen. Dat is voor mij een heel belangrijk aspect. Om samen te werken met mensen waarmee ik een uitstekende relatie heb in plaats van afstand van elkaar te houden. Zo is hij ook. Die link creëerden we en die heeft fel doorgewogen in mijn beslissing. Daar leverde hij heel goed werk."

Uiteindelijk neemt Preud'homme ons terug in de tijd. Wanneer Venanzi een eerste keer benadering zocht met de trainer. "De eerste keer hebben we elkaar op een informele manier ontmoet. Hij vroeg me wat mijn plannen waren. Ik zei: 'Ik weet het niet. Dat moet nog bekeken worden hoe enzovoort'. Nadien hebben we elkaar meermaals teruggezien."

"Jammer genoeg deed de club het die periode niet goed", gaat Preud'homme verder. "In het begin van het jaar deed Standard het niet goed. Gelukkig ging het daarna veel beter. Gelukkig, zeg ik. Want het is beter om een club over te nemen die geplaatst is voor Europa en die herleeft."

"Heb meerdere keren voorgesteld om me terug te trekken"

Standard herleefde inderdaad. Plots volgden de resultaten onder Sa Pinto met de bekerwinst en een tweede plek op het einde van de rit in play-off 1. "Ik heb hen meerdere keren voorgesteld om me, gezien de successen, terug te trekken. Ik zei: 'Als je van mening verandert en een andere weg wil opgaan, is er voor mij geen enkel probleem'. Ik ken het voetbal goed genoeg om te weten dat de waarheid van vandaag niet de waarheid van morgen is. Ik gaf hem de vrijheid en ik herhaalde dat meermaals. Telkens zei hij me: 'Nee, ik weet waar ik naartoe wil met de club en ik heb jou nodig om dat te verwezenlijken. Daar was hij zeker overtuigend. Door vast te houden aan zijn oorspronkelijke plan."