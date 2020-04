Positief licentienieuws voor Beerschot en OHL... bibberen voor KVO: uitspraak licentiecommissie op 8 april KDC/HML/TTV

02 april 2020

Licentiemanager Nils Van Brantegem heeft Beerschots licentieaanvraag voor volgend seizoen als positief beoordeeld. Normaal zullen de Antwerpenaren volgende week dus effectief groen licht krijgen voor 1B én 1A. Ook een Europese licentie wordt in principe afgeleverd, al is dat voor nu enkel een theoretische piste. “Zoals verwacht stelden er zich geen problemen”, laat Beerschot-voorzitter Francis Vrancken weten. “We moesten de licentiemanager in een videogesprek nog wat extra uitleg geven omdat er in ons originele dossier enkele administratieve stukken bleken te ontbreken. Dat ging bijvoorbeeld om betalingsbewijzen. De nodige documenten werden later toegevoegd en dat volstond dus voor de licentiemanager.”

Ook OH Leuven kan op beide oren slapen. Nadat de club bijkomende stukken had voorgelegd, gaf de licentiemanager via een videoconferentie de Leuvense club een positief advies in verband met de licentie voor volgend seizoen. Op 8 april maakt de licentiecommissie haar definitieve beslissing bekend. Aan den Dreef kunnen ze in elk geval op hun beide oren slapen.

Oostende wacht bang af

Voor KV Oostende blijft het bang afwachten. Zoals geweten kunnen zij op dit moment niet tegemoetkomen aan de eisen van de licentiecommissie. Zoals gepland trokken zij in het verweer door de vermeende belangenvermenging van Marc Coucke, ex-voorzitter van KVO, aan te kaarten. Daarover zal op 8 april uitspraak worden gedaan door de licentiecommissie, nadat gisteren hun licentie werd verdedigd.

Tenzij Coucke plots zijn handtekening zet onder een overeenkomst met Pacific Media Group, wat het pad zou effenen voor de kandidaat-overnemer, is KVO aangewezen op het BAS om alsnog zijn licentie te halen. De club liet vandaag weten dat ze er nog steeds van uit gaat dat er een overeenkomst gevonden zal worden tussen PMG en Alychlo, de tribune-eigenaar.

