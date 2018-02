Portret Peter Callant: "Ik geloof meer in het inspireren van werknemers, in plaats van hen allerhande cijfers door de strot te duwen" Kasteelheer wordt nieuwe sterke man van KV Oostende Frank Dereymaeker

08 februari 2018

17u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Gepokt en gemazeld in de makelarij, en naam gemaakt met speciale verzekeringspolissen, zoals voor (elektrische) fietsen en luxejachten. Al jaren lang actief als sportsponsor, en goed bevriend met Marc Coucke. Maak kennis met Peter Callant (51), de nieuwe eigenaar van KV Oostende.

Callant. Bij het brede publiek zal de naam niet onmiddellijk een belletje doen rinkelen. Toch begint de naam stilaan de huiskamer binnen te dringen. Zeker bij de sportfanaten. Callant prijkt op de truitjes van voetbalclubs als Sint-Truiden, Antwerp, Cercle Brugge en AA Gent. Maar ook bij basketbalclubs als BC Oostende en Limburg United, volleybalclubs als Hermes Oostende, Triatlon Vlaanderen en de Zesdaagse van Gent heeft het makelaarskantoor een vaste plek als sponsor verworven.

Het is overigens slechts een greep uit de vele partnerschappen die Callant de voorbije jaren in de sportwereld is aangegaan. Dat is geen toeval. Peter Callant vindt sport belangrijk. "Ik probeer mijn medewerkers aan te sporen om meer te sporten. Want alles draait om energie en geluk. Wie niet gelukkig is op het werk, zal ook niet succesvol zijn", zei hij ooit in een interview.

Ambetante bestuurders

