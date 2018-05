POLL: wie wordt landskampioen? Redactie

07 mei 2018

12u50 1

Opgepast, Club Brugge. Opgepast, Anderlecht. De Rouches - 16 op 21 in de play-offs na de forfaitzege tegen Racing Genk - ruiken een stunt. Niets moet, alles mag. Het geeft vleugels aan een ploeg. Donderdag kan Standard al over paars-wit wippen. Wie wordt het? Laat uw stem gelden in onze poll!

Poll Wie wordt landskampioen? Club Brugge

Anderlecht

Standard Club Brugge 39%

Anderlecht 36%

Standard 25%

Dit is het resterende programma van de top drie:

CLUB BRUGGE:

Charleroi-Club Brugge

Standard-Club Brugge

Club Brugge-AA Gent

ANDERLECHT:

Anderlecht-Standard

AA Gent-Anderlecht

Anderlecht-Racing Genk

STANDARD:

Anderlecht-Standard

Standard-Club Brugge

Charleroi-Standard