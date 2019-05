POLL. Hebt u nog vertrouwen in de VAR na nieuw bewogen weekend? Redactie

06 mei 2019

12u25 0

Afgelopen weekend eiste de videoref opnieuw de aandacht op in play-off 1. Zowel tijdens Anderlecht-Standard als tijdens AA Gent-Club Brugge kwam het gisteren tot enkele opvallende beslissingen. De introductie van de VAR moest voor meer duidelijkheid en eerlijkheid zorgen, maar in werkelijkheid is het aantal discussies misschien wel groter geworden. Hebt u nog vertrouwen in de VAR na de voorbije weken? Geef uw mening in onderstaande poll!