POLL. Ex-international Vande Walle: “Bolat lijkt op Schmeichel en is beste keeper van competitie”, wie is jouw nummer één? GVS

03 april 2019

17u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal Sinan Bolat had gisteren een enorm aandeel in de 1-0-zege van Antwerp tegen leider Racing Genk. De Turkse goalie schudde vier straffe reddingen uit z’n handschoenen. Rijst de vraag: is Bolat de beste doelman uit onze Belgische competitie? “Toch wel”, vindt ex-keeper en huidig RTL-analist Philippe Vande Walle. “Hij is niet de meest esthetische, maar wel zeer efficiënt.” Akkoord of niet? Laat het ons weten via onderstaande poll.

Poll Wie is volgens u de beste doelman in de Jupiler Pro League? Sinan Bolat (Antwerp)

Thomas Didillon (Anderlecht)

Guillermo Ochoa (Standard)

Ortwin De Wolf (Lokeren)

Danny Vukovic (Racing Genk)

Jean Butez (Moeskroen)

Thomas Kaminski (AA Gent)

Davy Roef (Waasland-Beveren)

Hendrik Van Crombrugge (Eupen)

Iemand anders Sinan Bolat (Antwerp) 49%

Thomas Didillon (Anderlecht) 9%

Guillermo Ochoa (Standard) 11%

Ortwin De Wolf (Lokeren) 2%

Danny Vukovic (Racing Genk) 3%

Jean Butez (Moeskroen) 4%

Thomas Kaminski (AA Gent) 9%

Davy Roef (Waasland-Beveren) 3%

Hendrik Van Crombrugge (Eupen) 6%

Iemand anders 4%

Met een 12de clean sheet zorgde Bolat voor heel wat Limburgse frustratie. Samatta, Ito, Paintsil: ze stuitten alle drie op de keeperskwaliteiten van de 30-jarige Turk. Vooral zijn octopus-redding op Paintsil was er eentje om in te kaderen. “Mijn beste match? Dat weet ik niet. De belangrijkste, dat wel, omdat mijn reddingen iets opbrengen. Als we nog met 1-2 verliezen, praat er niemand over mijn wedstrijd”, sprak de international na de match. Genk-coach Clement was onder de indruk. “Geweldige wedstrijd, Sinan. Alleen jammer dat het vandaag was”, knipoogde hij.

Na de knappe prestatie komt de vraag bovendrijven: is Bolat de beste doelman uit de Jupiler Pro League? Philippe Vande Walle, gewezen doelman van onder meer Club Brugge en Germinal Ekeren én achtvoudig Belgisch international, vindt van wel. “Omdat ze allemaal een verschillende stijl hebben, is het niet makkelijk om keepers met elkaar te vergelijken”, opent de RTL-analist z’n betoog. “Maar Bolat kan tot dusver terugblikken op een héél goed seizoen. Net als Antwerp. En het cliché luidt: een goeie ploeg die resultaten boekt, krijg je pas als je een goede doelman - een puntenpakker - in de rangen hebt. Dat doet Bolat, met gisteren als orgelpunt. Uiteindelijk mag je hem wel bestempelen als de beste doelman in onze competitie.”

“Hij is niet de meest esthetische keeper, maar wel zeer efficiënt”, gaat Vande Walle verder. “Ik vergelijk hem met Kasper Schmeichel (doelman van Leicester City en de Deense nationale ploeg, red.). Hij maakt zich iedere keer zo groot mogelijk. Kijk maar naar die kans van Paintsil. Dat zie je vandaag de dag niet vaak meer. Bovendien doorziet Bolat de situatie telkens zeer goed, zoals het uitkomen bij voorzetten.”

Bolat haalt het pleit voor Standard-keeper Guillermo Ochoa. “Zet hem maar op twee. Hij speelt beter dan vorig seizoen. Wat mij opvalt is zijn regelmaat. In begin waren er twijfels rond de Mexicaan, maar nu is hij op weinig foutjes te betrappen. De meeste keepers zijn de ene keer een ‘5', de week daarop een ‘9' en nadien een ‘6'. Ochoa, die krijgt week na week een 7 op 10. Eigenlijk is dat in contrast met de grilligheid waarmee Standard dit seizoen speelt. De uitzondering op de regel, dus.”

Philippe Vande Walle zet Anderlecht-doelman Thomas Didillon op drie. Vooral de durf om te willen uitvoetballen kan de ex-sluitpost bekoren. “De Fransman speelt een goed seizoen, vooral in de opbouw valt hij op. En hij kan dat ook goed. In het Europese hedendaagse (top)voetbal is dat uitvoetballen bijna even belangrijk geworden dan de kwaliteit om ballen te pakken. Kijk maar naar Ederson (Manchester City), Ter Stegen (FC Barcelona) of Alisson (Liverpool). Pas op: daar zijn ook enorme risico’s aan verbonden. De slechte uittrap van Didillon tegen Racing Genk is daar een voorbeeld van. Die fase leidde onverbiddelijk een tegengoal in.”

De voormalige Rode Duivel vermeldt graag nog enkele andere namen die niet op het podium pronken, maar hem de afgelopen maanden konden overtuigen van hun keeperskwaliteiten. “De overgang van Thomas Kaminski naar AA Gent is voortreffelijk gelukt. Ik ben benieuwd of hij volgend seizoen kan bevestigen. En dan is er ook nog Hendrik Van Crombrugge. Als keeper van Eupen is het voor hem iets makkelijker om in de picture te lopen want je hebt veel werk. Ik zou hem graag eens bij een betere ploeg aan het werk zien.” Tot slot haalt Vande Walle ook nog Jean Butez (Moeskroen) en Kenny Steppe (STVV) aan. “Wat zij dit seizoen al voor hun clubs betekenden, is groot. Zij verdienen dus ook zeker een vermelding.”

De top 3 van Philippe Vande Walle

1. Sinan Bolat (Antwerp)

2. Guillermo Ochoa (Standard)

3. Thomas Didillon (Anderlecht)