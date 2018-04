Politie zet waterkanon in na Antwerpse derby, negen heethoofden opgepakt Patrick Lefelon

15 april 2018

17u39

De eerste Antwerpse stadsderby in acht jaar - en de eerste in een officiële wedstrijd in veertien jaar - heeft vanmiddag voor een kolkend Bosuilstadion gezorgd en door de overwinning van Antwerp ook voor een uitgelaten sfeer in de omgeving achteraf. De uittocht verliep net als de uren voor de wedstrijd aanvankelijk erg rustig, maar uiteindelijk moest de politie toch verschillende keren tussenbeide komen. De politie spreekt bij een voorlopige stand van zaken van negen arrestaties.

Na de beladen derby liepen de gemoederen hoog op in het Antwerpse. De politie heeft het waterkanon moeten inzetten. Het centrale punt van de rellen was de parking waar de bussen van Beerschot geparkeerd stonden. Enkele honderden fans van Antwerp hadden postgevat aan de poort en er werden enkele projectielen over en weer gegooid. Daarbij zijn ook enkele stewards gewond geraakt. Meer dan twee uur na de wedstrijd zijn de bezoekende bussen dan toch kunnen vertrekken.

Antwerp kroonde zich voor minstens enkele weken - de return volgt op 29 april op het Kiel - tot "de ploeg van 't stad" en de supporters hadden dat vooraf ook al aangekondigd met grote banners in het stadion. Enkele uren voor de wedstrijd kleurde de buurt rond de Bosuil al rood en wit en brachten de thuissupporters er de sfeer al goed in. De ruim 800 Beerschotfans die de verplaatsing maakten, werden intussen druppelsgewijs naar het stadion begeleid door de politie, die niets aan het toeval wilde overlaten. Velen raakten op die manier slechts op het nippertje tijdig naar binnen.

Na het laatste fluitsignaal trokken de meeste Antwerpsupporters in een gemoedelijke sfeer huiswaarts of richting de omliggende supporterscafés. In de buurt van de parking waar de bussen met Beerschotfans moesten vertrekken, liep het echter alsnog uit de hand toen die werden opgewacht door een grote groep Antwerpsupporters. De politie moest tussenbeide komen om een echte clash te vermijden. Intussen kregen in het stadion de hekken voor het Beerschotvak het zwaar te verduren en probeerden enkele fans van daaruit zelfs het veld te betreden.

"Enkele supporters aan de kant van de bezoekers zijn in het bezoekersvak beginnen te stampen tegen de scheidingspoort en daarna ook tegen de afsluiting die de partijen - en de politie - scheidt", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "Ze gebruikten projectielen zoals steentjes en vuilniszakken. Daar hebben we voor de eerste keer pepperspray moeten inzetten. Daarna hebben de supporters metalen afsluitplaten afgebroken en ermee naar de politie gegooid, hier is opnieuw met pepperspray gereageerd en later werd ook het waterkanon even beperkt ingezet na de gebruikelijke waarschuwingen."

Rond 17.40 uur sneuvelde volgens de politie een van de afsluitingen tussen de twee supportersgroepen en moest de politie hen uit elkaar houden. Er zou geen sprake zijn van zwaargewonden. "Wel raakten er een aantal supporters bevangen door de pepperspray", zegt Bruyns. Voorlopig werden er een negental personen gearresteerd.

