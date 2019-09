Politie zet extra manschappen in voor Limburgse derby Redactie

24 september 2019

19u59

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zal voor de derby tussen STVV en KRC Genk extra manschappen inzetten om de voetbalsupporters rond Stayen te begeleiden. Daarnaast worden er hekken geplaatst op de locaties waar vorig jaar bussen met Genk-supporters met stenen bekogeld werden.

De lokale politie zet sowieso meer manschappen in voor dergelijke wedstrijden, maar voor de komende Limburgse derby doet de politie nog een extra inspanning. "Als iedereen zich gedraagt zoals het hoort, dan zullen er niet veel speciale zaken moeten gebeuren. Zoals gewoonlijk komen de bussen aan en worden ze begeleid naar het stadion en terug. Dat blijft allemaal gelden", zegt Fiorenzo Mostien, woordvoerder van STVV. "Er worden wel hekken geplaatst op locaties waar vorig jaar de steenwerpers hun ding hebben kunnen doen."

STVV heeft ook maatregelen getroffen om het grensoverschrijdende hooliganisme aan banden te leggen. Tussen de stenengooiers zaten immers ook veel supporters van de Nederlandse club MVV Maastricht. "In onze sfeertribune kan maar één ticket per persoon aangekocht worden, vroeger waren dat vier tickets. Zo kunnen we vermijden dat dergelijke amokmakers in het stadion zitten", stelt Mostien.