Politie start onderzoek naar Bruggefans die mogelijk op graven staan om spelersbus te verwelkomen Mathias Mariën

06 mei 2018

19u26

Bron: Eigen berichtgeving 1783 Belgisch Voetbal In de rand van de wedstrijd Club Brugge-Anderlecht is de politie een onderzoek gestart naar mogelijke grafschennis op het kerkhof in de schaduw van het Jan Breydelstadion. Bij aankomst van de spelersbus wachtten duizenden supporters de bus op. Om een beter zicht te hebben, kropen tientallen supporters omhoog.

In de meeste gevallen was dat het dak van een frietkot, verkeersborden of omheiningen, maar verschillende fans leken wel héél ver te gaan en zouden op graven en urnemuren gekropen zijn. Dat botste op heel wat verontwaardiging. In die mate zelfs dat de politie nu alle beschikbare beelden zal onderzoeken om te bekijken of de grafklimmers strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

UPDATE. Intussen heeft de politie laten weten dat de supporters niet op een urnemuur stonden en er geen sprake is van grafschennis.