Politie patrouilleert rond huis Anderlecht-manager Verschueren Redactie

13 april 2019

00u00 2 Belgisch Voetbal Afgelopen nacht heeft de lokale politie van Dilbeek gepatrouilleerd in de wijk waar Anderlecht-manager Michael Verschueren woont. Aanleiding was de bijzonder tumultueuze wedstrijd tegen Standard, die vroegtijdig werd stilgelegd.

Tijdens de match gooiden boze RSCA-supporters meermaals vuurwerk op het veld. Daarop besloten de ordediensten in het Vlaams-Brabantse Dilbeek het zekere voor het onzekere te nemen. "De nachtploeg van de politie zal veiligheidshalve vaker door de wijk van Michael Verscheuren rijden", zei burgemeester Willy Segers (N-VA) gisteravond.

"Voor alle duidelijkheid: er zijn geen concrete dreigementen binnengekomen en de politie heeft ook geen signalen opgevangen dat er supporters op weg zouden zijn naar het huis van de Anderlecht-manager. In dat geval zouden we nog méér maatregelen nemen." Of er in de loop van het weekend ook nog een extra oogje in het zeil gehouden wordt, is niet bekend.

Verschueren zelf liet zich in het stadion van Standard al streng uit over de relschoppers die ervoor gezorgd hadden dat de wedstrijd al na goed een halfuur werd afgefloten. "Ik ben ontgoocheld en geschokt door hun gedrag. Dit heeft wonden geslagen die niet goed zijn voor het imago van de club." De manager zei nog niet te weten wie de amokmakers zijn. "Maar we gaan dat zeker uitzoeken."