PO1-preview van Standard Luik - Racing Genk:"Standard kan nog meedoen voor de titel" JP

06 mei 2018

10u00 0 Belgisch Voetbal Standard is dé ploeg in vorm in play-off 1. Racing Genk staat voorlopig zesde. Kunnen de Limburgers een einde maken aan de opmars van de Rouches en stunten op Sclessin? W ij blikken in deze preview vooruit met onder andere de visie van een ex-speler van beide clubs: Gerard Plessers.

Standard won laatste zeven thuiswedstrijden tegen Racing Genk

De laatste keer dat Racing Genk nog eens kon winnen op Sclessin was op 6 mei 2012 in PO1. Toen werd het 2-3. Jelle Vossen, Christian Benteke en Daniel Tözsér scoorden voor de Limburgers. Imoh Ezekiel en Luis Manuel Seijas scoorden voor Standard. Het zal vanavond dus niet gemakkelijk worden voor de ploeg van Philippe Clement.

Racing Genk vijf wedstrijden ongeslagen in PO1

De Limburgers hebben nog maar één keer verloren in playoff 1. Samen met uitgerekend Standard zijn ze de enige ploegen die hierin slagen. Het grote verschil is dat Racing Genk slechts twee keer kon winnen en drie keer gelijk speelde. Standard won vier van zijn wedstrijden en speelde één keer gelijk.

Oude bekende: Gerard Plessers

Plessers speelde negen jaar voor Standard (1975-1984) en één jaar voor Racing Genk (1988-1989). Bij de Rouches won hij tweemaal de landstitel en één keer de beker van België. "Standard is favoriet. Ze gaan proberen voor eigen publiek Racing Genk meteen bij de keel te grijpen. Pas op, als Anderlecht en Club Brugge gelijk spelen en Standard wint, dan doen ze plots terug mee voor de titel."

De 59-jarige ex-Rode Duivel is wel te spreken over de trainer van Standard, Ricardo Sa Pinto. "Ik vind dat hij eigenlijk wel past bij Standard. Het is een speciale trainer voor een speciale club. En als je kijkt naar de resultaten heeft hij het eigenlijk wel goed gedaan. Ook de supporters houden van hem. Ik zou hem nog een kans geven volgend jaar, maar blijkbaar staat Michel Preud'homme in de wachtkamer. In het voetbal kan het snel gaan, hé."

Volgens Plessers is tegenstander Racing Genk aan het evolueren naar een absolute topper. "Philippe Clement heeft de ploeg naar zijn hand gezet. Genk had al een goede ploeg, maar het ging soms wat te traag en ik miste af en toe beleving. Dat heeft hij er wel in gekregen."

"Ze hebben net als Standard een moeilijk seizoen achter de rug en hebben met de hakken over de sloot play-off 1 gehaald. Sindsdien is de druk wat weggevallen en spelen ze een degelijke PO1. Ze zullen wel nog moeten winnen als ze Europees voetbal willen halen", meent de voormalige verdediger.

Onderlinge duels

Standard ontving Racing Genk al 32 keer op Sclessin. Tweeëntwintig keer hielden de Rouches de punten thuis, zes keer won Racing Genk en vier keer bleef het gelijk.

In play-off 1 speelde Standard vier keer thuis tegen Racing Genk. Drie keer wonnen de Rouches. Slechts één keer konden de Genkenaars winnen.

Dit seizoen: zeven gele kaarten

In de reguliere competitie won Standard thuis met 2-1 van Racing Genk. Siebe Schrijvers trapte de Limburgers op voorsprong. Maar Edmilson Junior en Paul-José Mpoku zetten de scheve situatie nog recht voor De Rouches. Het was een hevige wedstrijd met veel en stevige duels. De scheidsrechter deelde maar liefst zeven gele kaarten uit. Drie voor Standard en vier voor Racing Genk.

De scheidsrechter: Nicolas Laforge

Laforge floot dit seizoen vijf wedstrijden van Standard. Geen enkele keer konden de Rouches winnen. Vier keer speelde ze gelijk en één keer verloren ze. Cijfers die Sa Pinto niet graag zal zien.

De cijfers van Racing Genk zien er een stuk beter uit. De Limburgers speelden twee wedstrijden onder leiding van de scheidsrechter. Beide wedstrijden sloten ze winnend af.