PO1-preview van RC Genk-Charleroi: "Genk zal de wedstrijd willen domineren, maar daar schuilt net het gevaar" Axel Brisart

13 mei 2018

10u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal RC Genk-Charleroi ligt in de schaduw van de topper op Sclessin, maar toch is de inzet hoog. Welke ploeg doet een gouden zaak in de strijd om de Europese tickets? In deze preview blikken wij alvast vooruit naar het duel tussen Genk en Charleroi, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Jacky Mathijssen.

Charleroi beste penaltytrappers

Charleroi is de enige (!) ploeg in de Belgische competitie die al zijn strafschoppen wist om te zetten. De Carolo's versierden en scoorden al zeven penalty's. De afwerkers van dienst waren Kaveh Rezaei (5) en David Pollet (2). In deze play-offs kregen de Zebra's al twee strafschoppen. Rezaei scoorde op de voorbije speeldag nog vanop de stip tegen Club Brugge en ook in eigen huis tegen Genk was hij trefzeker.

Weinig Genkse goals in eerste helft

Scoren in de eerste helft van een wedstrijd is een moeilijke opgave voor Genk. De Limburgers scoorden in de eerste 45 minuten amper zestien keer in 38 wedstrijden, geen enkele ploeg uit play-off 1 doet slechter. Na de pauze is het team van trainer Philippe Clement met 33 goals quasi twee keer zo trefzeker.

De oude bekende: Jacky Mathijssen

Jacky Mathijssen (54) speelde vijf seizoenen (1985–1990) voor Charleroi. Voor de Zebra's stond de voormalige doelman 88 keer tussen de palen en hij was er ook actief als trainer (2004–2007 en 2010). In drie seizoenen (1990–1993) bij Genk kwam de Limburger 57 keer in actie.

Over de match van vanavond spreekt Mathijssen duidelijke taal. "Dit is een cruciale wedstrijd voor Europees voetbal. Genk zal de wedstrijd willen domineren, maar daar schuilt net het gevaar dat Charleroi z’n geliefkoosde spel kan spelen. Achterin alles dichthouden en dan in de omschakeling gevaarlijk zijn. Genk moet het niet alleen goed, maar ook heel slim aanpakken. Ze zitten alvast meer dan Charleroi met het gevoel dat ze moéten winnen."

Dat Racing Genk misschien wel de best voetballende ploeg is, staat volgens Mathijssen buiten kijf. "Maar er is meer nodig dan goed voetbal", zegt Mathijssen. "Genks efficiëntie liet al vaak de wensen over, een echte afmaker hebben ze niet. Voor volgend seizoen hebben ze nood aan een speler die hun goed voetbal omzet in doelpunten en dan kunnen ze meer ambiëren."

Onderlinge geschiedenis

Racing Genk ontvangt Charleroi voor de 29ste keer. Beide clubs zijn historisch gezien aan elkaar gewaagd. De Limburgers wonnen vijftien confrontaties, de Carolo's negen. Vier keer draaide het uit op een gelijkspel. Ze bekampten elkaar nog nooit in play-off 1, wel al één keer in play-off 2. Toen won Genk overtuigend met 3-0.

2010: Genk peuzelt het Charleroi van Jacky Mathijssen op

Acht jaar geleden liet RC Genk geen spaander heel van Charleroi. De thuisploeg won met forfaitcijfers, het is de grootste thuiszege van de Limburgers tegen de Carolo's. Een sublieme Kevin De Bruyne loodste zijn ploeg met twee goals en één assist naar de ruime zege. Ook Jelle Vossen en Elyaniv Barda pikten hun doelpunt(en) mee. Aan het einde van het seizoen 2010-2011 kroonde Genk zich tot landskampioen.

2013: Charleroi stuurt Genk in crisis de winterstop in

Charleroi trok in 2013 op kerstdag naar Genk, maar de Carolo's gaven een geplaagd Genk geen cadeaus. Na goals van David Pollet (2) en Danijel Milicevic eindigde de match op een zware 0-3. RC Genk ging de winterstop in met een 3 op 21. De toenmalige trainer Mario Been werd twee maanden later ontslagen.

Dit seizoen: Charleroi wint op een diefje

Eind augustus gingen de Carolo's op bezoek in Genk. Charleroi won met 0-1, een owngoal van Sander Berge legde de match in een definitieve plooi. Genk verdiende eigenlijk meer, Siebe Schrijvers trapte de bal tegen de netten, maar zijn doelpunt werd onterecht afgekeurd door de scheidsrechter, Alexandre Boucaut.

De scheidsrechter van vanavond: Bart Vertenten

Bart Vertenten moet de wedstrijd van vanavond in goede banen leiden. Ref Vertenten floot al zes wedstrijden van Genk, daarin wonnen de Limburgers drie keer, twee keer speelden ze gelijk en ze verloren één keer. Vertenten wees al twee keer naar de penaltystip in het nadeel van Genk. Hij leidde al drie matchen van Charleroi. De Carolo's wonnen en verloren één keer en speelden één keer gelijk.