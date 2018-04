PO1-preview van Racing Genk - Club Brugge: "Clement heeft van Genk één geheel gemaakt" JP

27 april 2018

10u00 0 Belgisch Voetbal Club Brugge kan de titel haast niet meer ontglippen. Voor de tweede plaats is het zelden zo spannend geweest. Vijf ploegen komen nog in aanmerking. Kan Racing Genk een stap zetten richting tweede plaats of zet Club Brugge hun leidersplaats nog wat extra in de verf? Wij presenteren u de PO1-preview: alles wat u moet weten over dit duel. Mét de visie van een ex-speler van beide ploegen: Hans Cornelis.

Club Brugge: efficiënter

Blauw-zwart is een stuk efficiënter in de zone van de waarheid. Ze schieten niet alleen vaker naar doel dan Racing Genk, ze schieten ook vaker tussen de palen (42%) dan de Limburgers (34%). Dat resulteert in een hoger scoringspercentage (14% tegenover 10%).

Racing Genk: Vier matchen ongeslagen in PO1

Racing Genk heeft als enige ploeg in PO1 vier wedstrijden op rij niet meer verloren. Een overwinning tegen Standard, een gelijkspel tegen Charleroi en AA Gent en opnieuw een overwinning tegen Anderlecht. Ze hebben een sterke organisatie en zijn volgens sommigen de best voetballende ploeg in PO1. De ploeg van Phillippe Clement lijkt klaar voor de topper tegen Club Brugge dat zelf terug naar hun beste vorm aan het groeien is.

Oude bekende: Hans Cornelis

Hans Cornelis begon zijn carrière als rechtsachter bij Club Brugge waar hij vijf jaar speelde. Hij won met blauw-zwart twee keer de titel en één keer de beker. Door een gebrek aan speeltijd verkaste hij in 2015 naar Racing Genk. In totaal speelde hij vier jaar bij de Limburgers. "Bij Brugge heb ik de meeste successen behaald, maar ik was toen jong en ongeduldig en zat wat meer op de bank. Bij Genk was ik volwassener en werd ik al snel kapitein. Ik heb fantastische herinneringen aan beide periodes."

Cornelis kijkt uit naar de wedstrijd tussen zijn ex-clubs: "Het zijn beide goed voetballende ploegen. Genk speelt aanvallend en heeft enorm veel technische baggage, Club Brugge is een machine en rekent op hun automatismen. Het zal een mooie wedstrijd worden."

Ondanks het thuisvoordeel van Racing Genk ziet de jarige Oost-Vlaming Club Brugge als favoriet. "Club Brugge is gewoon de sterkste ploeg dit jaar. Ze zijn het meest compleet en zullen verdiend kampioen spelen. Het is gewoon een kwestie van tijd", klinkt het.

Dion Cools, de huidige rechtsachter Club Brugge, had het erg moeilijk in de wedstrijd tegen Standard. Cornelis, die zelf de positie bekleedde bij blauw-zwart, neemt het op voor de jonge Belg. "Cools is een jongen die een aanpassingsperiode nodig had, maar hij heeft een sterk seizoen gespeeld. Je mag zo een speler niet afrekenen op één mindere wedstrijd. Het was ook tegen Junior Edmilson hé, die jongen is in bloedvorm. Ik vind het jammer dat hij nu zoveel kritiek krijgt. Hij is zeker het niveau van Club Brugge waardig."

Of Cools zal spelen tegen Racing Genk valt nog af te wachten. De Limburgers zijn alleszins bezig aan een sterke PO1. Dat ziet ook Cornelis. "Iedereen weet dat Racing Genk een goed voetballende ploeg is. Clement heeft er nu ook één geheel van gemaakt. Het heeft wat tijd gekost, maar de laatste weken hebben ze bewezen dat ze er staan. Een tweede plaats is zeker mogelijk", besluit Cornelis.

Onderlinge duels: Brugge kon sinds 2014 niet meer winnen in Genk

Blauw-zwart kon zijn laatste zes wedstrijden in de Luminus Arena niet winnen. Hun laatste overwinning dateert van februari 2014. Toen won Club Brugge met 1-3.

Racing Genk ontving Club Brugge in totaal 32 keer in de Luminus Arena. Zestien keer trokken de Limburgers aan het langste eind, negen keer pakten de Bruggelingen de drie punten mee naar huis. Zeven keer bleef het bij een gelijkspel.

In play-off 1 zijn de resultaten meer evenwichtig verdeeld. Drie keer won Racing Genk, twee keer won Club Brugge. De laatste keer, in 2016, werd het 4-2 voor de Limburgers.

2014: laatste keer Club Brugge

Vier kaar geleden kon Club Brugge voor de laatste keer winnen in de Luminus Arena. Blauw-zwart, onder leiding van Michel Preud'homme, versloeg het Racing Genk van Mario Been met 1-3. Pieter Gerkens opende de score voor Racing Genk, maar Vadis Odjidja-Ofoe, Björn Engels en Nicolas Castillo keerden het tij voor Club Brugge. Later dat jaar namen de Limburgers revanche. In PO1 wonnen ze thuis met 3-2 tegen blauw-zwart.

Heenwedstrijd PO1

Club Brugge leek in Jan Breydel lange tijd af te stomen op een zoutloos gelijkspel, tot Gouden Schoen Ruud Vormer in de 91ste minuut neerging in de zestien meter na licht contact. De videoref greep in, strafschop. Lior Refaelov, terug van weggeweest, ramde de 1-0 tegen de netten en zetten het stadion in lichterlaaie. Racing Genk keerde met lege handen terug naar Limburg. De ploeg van Philippe Clement zal gebrand zijn op revanche.

De scheidsrechter: Alexandre Boucaut

Boucaut floot dit seizoen drie wedstrijden voor beide ploegen. Zowel Club Brugge als Racing Genk haalde onder leiding van de scheidsrechter vier op negen. Blauw-zwart kreeg één penalty tegen en één penalty voor.