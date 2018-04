PO1-preview van Club Brugge - Standard Luik: "Standard doet het onverwacht goed" JP

22 april 2018

12u48 0 Belgisch Voetbal Club Brugge liet geen spaander heel van Charleroi, een droge 6-0 werd het in Jan Breydel. De titel lonkt voor blauw-zwart, of kan Standard er nog een stokje voor steken? W ij blikken in deze preview alvast vooruit naar het duel tussen Club Brugge en Standard, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Koen Daerden.

Club Brugge penaltykoning

Blauw-zwart kreeg dit seizoen al dertien strafschoppen toegewezen. Twaalf hiervan zetten ze om. Daarmee zijn ze veruit de meest succesvolle eersteklasser vanop de zestien meter. Slechts één keer miste Brugge een strafschop. Gouden Schoen Ruud Vormer stuitte vanaf de stip op Nicolas Penneteau in het 3-3 gelijkspel op Jan Breydel (reguliere seizoen).

Standard steviger in de duels

De Rouches schuwen dit seizoen de overtredingen niet. De ploeg van Ricardo Sa Pinto maakte dit seizoen al 555 overtredingen. Dat zijn er 62 meer dan Club Brugge. Mogelijk een gevolg van de intensiteit die de Portugees van zijn spelers eist.

Oude bekende: Koen Daerden

In 2006 betaalde Club Brugge een recordbedrag van vier miljoen euro voor Daerden, die naam had gemaakt bij Racing Genk. Maar de Limburger kende een moeilijke periode in Brugge. Veel en langdurig blessureleed zorgde ervoor dat hij in zijn vier jaar bij blauw-zwart moeilijk zijn stempel kon drukken. In 2010 verhuisden Daerden naar Standard, waarmee hij in 2011 de Beker van België won. Momenteel is hij technisch directeur van de jeugdopleiding van Racing Genk.

"Ik denk dat Brugge favoriet is. Ze zijn thuis al heel lang ongeslagen en zullen natuurlijk een boost hebben gekregen na hun laatste wedstrijd", vertelt de Limburger. "Het is een heel uitgebalanceerde ploeg met een zekere maturiteit om moeilijke momenten door te komen en wedstrijden naar hun hand te zetten. Het moet al heel raar lopen moesten ze de titel nog laten schieten."

"Standard doet het onverwacht goed. Na hun bekeroverwinning hadden veel mensen een decompressie verwacht en ook de onzekerheid die geschept werd over de toekomst lijkt mij niet bevorderlijk voor de prestaties. Maar dat is dus niet het geval. Als ik Standard zie spelen maken ze, vooral thuis, een goede indruk", meent Daerden.

De 36-jarige Limburger kende een bewogen carrière: "Ik heb gemengde gevoelens over mijn periode bij beide clubs. Brugge was een nieuwe stap, maar mijn zware blessure heeft mijn carrière gehypothekeerd. Daardoor ben ik later naar Standard getrokken. Daar kwam ik in een ploeg terecht die juist twee jaar achter elkaar kampioen had gespeeld. De groep was uitgeperst en jongens als Milan Jovanovic en Dieumerci Mbokani waren meer bezig met een transfer te versieren. Het jaar daarna ging het wel een stuk beter en hebben we uiteindelijk nog onder Dominique D'Onofrio de Beker gewonnen. Ik heb mooie en minder mooie periodes gekend bij beide clubs. Maar dat hoort bij het voetbal. ik heb alleszins negens spijt van", besluit Daerden.

Onderlinge duels

Standard kon de laatste vijf jaar niet winnen op Jan Breydel. De laatste keer dat de Rouches de drie punten pakten was in de PO1-wedstrijd in 2012. Michy Batshuayi en Yoni Buyens tekenden voor de doelpunten in een 0-2 overwinning. In play-off 1 speelden beide ploegen vijf maal tegen elkaar. Drie keer won blauw-zwart, één keer Standard en één keer werd het een gelijkspel.

2015: Club Brugge vernedert Standard

Standard wordt onder leiding van trainer ad interim Eric Deflandre compleet van de mat gespeeld op Jan Breydel. Nieuwe aanwinst Abdoulay Diaby scoort maar liefst vier doelpunten. Ruud Vormer, Obbi Oulare en Claudemir scoren de overige goals. Ivan Santini kopt het enige doelpunt van de Rouches tegen de netten. Een week na de rampzalige wedstrijd wordt Yannick Ferrera voorgesteld als nieuwe coach van Standard.

Dit seizoen: Gelijkspel na goals Carcela en Dennis

Standard haalde in de regulier competitie slechts één op zes tegen Club Brugge. Op Sclessin werd het 1-1 met doelpunten van Mehdi Carcela en Emmanuel Dennis. In Brugge gingen de Rouches kansloos onderuit. De uitslag: 4-0.

De scheidsrechter: Nicolas Laforge

Laforge floot in de reguliere competitie al een wedstrijd tussen de twee ploegen. Toen werd het op Jan Breydel 4-0 voor Club Brugge. Blauw-zwart kreeg twee gele kaarten onder de neus geduwd, Standard drie.

De scheidsrechter floot dit seizoen in totaal vier wedstrijden van Club Brugge. Blauw-zwart verloor geen enkele wedstrijd onder leiding van hem. Drie keer pakten ze de drie punten en één keer bleven ze steken op een gelijkspel.

Ook voor Standard floot Laforge vier wedstrijden. Twee keer speelden ze gelijk, één keer konden ze winnen en één keer verloren ze.