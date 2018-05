PO1-preview van Club Brugge - AA Gent: "Brugge zal sowieso gemotiveerd zijn voor de prestigeslag tegen AA Gent" JP

20 mei 2018

10u00 0 Belgisch Voetbal De langverwachte titel is eindelijk binnen voor blauw-zwart. Zet de kersvers kampioen van België in eigen huis de kers op de taart tegen rivaal AA Gent? In deze preview blikken wij alvast vooruit naar het duel mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Erwin Vandendaele.

Club Brugge scoort altijd in Jan Breydel

Blauw-zwart heeft in zijn laatste 80 (!) thuiswedstrijden minstens één keer gescoord. De Buffalo's zullen dus hoogstwaarschijnlijk meer dan één keer de bal tegen de netten moeten jagen als ze met drie punten naar Gent willen terugkeren. Daarnaast heeft Brugge met Diaby (15), Vormer (13), Wesley (11) en Vanaken (11) maar liefst vier spelers die meer scoren dan topschutters bij AA Gent Yaremchuk (10) en Kubo (10). Een duidelijk verschil in scorend vermogen.

AA Gent verloor hun laatste zes wedstrijden in Brugge

De laatste keer dat de Buffalo's konden winnen in Jan Breydel dateert al van 17 mei 2015. Toen won AA Gent onder leiding van Hein Vanhaezebrouck met 2-3 in PO1. Lasse Nielsen, Brecht Dejaegere en Benito Raman scoorden de Gentse doelpunten. Ruud Vormer scoorde twee keer voor Club Brugge. De Buffalo's werden later dat seizoen voor de eerste keer kampioen. Blauw-zwart eindigde onder leiding van Michel Preud'homme op de tweede plaats. Kan AA Gent na hun overwinning tegen Anderlecht de negatieve reeks op Jan Breydel onderbreken?

Oude bekende: Erwin Vandendaele

Erwin Vandendaele speelde zowel met Club Brugge als AA Gent kampioen. De voormalige middenvelder en oud-international blikt samen met ons vooruit op de wedstrijd van vanavond. "Ik hoop dat Gent het haalt omdat ze best drie punten pakken in de strijd voor Europees voetbal. Brugge zal, ondanks dat ze al kampioen zijn, zeker gemotiveerd zijn aangezien het toch altijd een prestigeslag is tegen Gent. Al is er nog altijd een verschil tussen moeten en mogen winnen."

Het is in deze tijden moeilijk om een speler in de Belgische competitie te houden als er interesse is van het buitenland Erwin Vandendaele

Volgens de 73-jarige Vandendaele is Club Brugge de verdiende kampioen. Vooral kersvers profvoetballer van het jaar, Hans Vanaken charmeert hem. "Hij heeft de laatste twee jaar enorme progressie gemaakt qua persoonlijkheid en balvastheid en is uitgegroeid tot een topspeler in de Belgische competitie. Vanaken is nooit van de snelste geweest, maar iemand die snel denkt kan ook fantastisch voetbal spelen. Ik denk dat hij nog hogerop kan, al zal Brugge proberen hem zo lang mogelijk te houden. Maar in deze tijden is het moeilijk om een speler in de Belgische competitie te houden als er interesse is van het buitenland", klinkt het.

Vandendaele is nog steeds actief als scout bij AA Gent. Hij aanschouwt met lede ogen de mindere periode van De Buffalo's. "Er spelen verschillende factoren in mee, maar voetbal is vooral een vertrouwenskwestie. Als het vertrouwen weg is, is het vaak moeilijk om terug goed voetbal te brengen. Ze kunnen de nummer één en twee kloppen, dus ze hebben in principe kwaliteiten genoeg."

De mindere periode van AA Gent is vooral een vertrouwenskwestie Erwin Vandendaele

De voormalige Gouden Schoen blikt met plezier terug op zijn periode bij beide clubs. "Ik ben zowel met Brugge als met Gent, weliswaar in Tweede Klasse, kampioen gespeeld. Dus ik heb er heel goede herinneringen aan over gehouden, al is het natuurlijk al een tijdje geleden. Beide ploegen liggen me nauw aan het hart", besluit Vandendaele.

Onderlinge duels

Club Brugge ontving AA Gent al 57 keer, 33 keer konden ze winnen, 12 keer wonnen De Buffalo's en 12 keer bleef het gelijk.

In play-off 1 speelden beide ploegen zes keer tegen elkaar in Jan Breydel. Vier keer trok Club Brugge aan het langste eind, één keer werd het gelijk en slechts één keer won AA Gent.

2000: Doelpuntenkermis in Jan Breydel

Club Brugge won onder leiding van Trond Sollied met 6-2 van het AA Gent van Henk Houwaart. Khalilou Fadiga scoorde een hattrick voor blauw-zwart. Ook Gert Verheyen, Sven Vermant en Gaëtan Englebert pikten hun doelpuntje mee. Gunther Schepens en Alexandros Kaklamanos milderden voor AA Gent. Vital Borkelmans kreeg bij een 4-0 achterstand een rode kaart onder zijn neus geduwd.

De scheidsrechter: Nicolas Laforge

Laforge floot dit seizoen zes wedstrijden van Club Brugge. Blauw-zwart won drie keer, speelde twee keer gelijk en moest één keer het onderspit delven in PO1 tegen AA Gent. In de Ghelamco Arena werd het 1-0 door een own-goal van Brandon Mechele.

Ook AA Gent speelde zes wedstrijden onder leiding van de scheidsrechter. Zij konden vier keer winnen, speelden één keer gelijk en verloren tegen Moeskroen, 3-2. Samuel Gigot kreeg in de 43ste minuut een rode kaart onder zijn neus geduwd waardoor AA Gent een 0-2 voorsprong in de tweede helft nog uit handen gaf.