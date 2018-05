PO1-preview van Anderlecht - Racing Genk: "Als je Anderlecht zag spelen, dan ben ik blij dat ze geen kampioen geworden zijn" Sven Van Londersele

20 mei 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Voor zowel Anderlecht als Racing Genk staat er op de laatste speeldag nog heel wat op het spel, al hebben ze hun lot niet meer in eigen handen. Beide ploegen moeten zelf de drie punten pakken én rekenen op een goed resultaat op Mambourg of Jan Breydel. Wij blikken in deze preview vooruit met onder andere de visie van een ex-speler van beide clubs: Tom Soetaers.

Paars-witte verdediging wankelt

De cijfers spreken boekdelen: Anderlecht kon in deze play-offs nog maar één keer de nul houden, thuis tegen Club Brugge (1-0). Na Nieuwjaar slaagden de Brusselaars hier in totaal zelfs amper twee keer in. Dit gebeurde ook in de uitmatch bij... Racing Genk (0-1). Het zorgt er tevens voor dat Anderlecht de op één na slechtste defensie in PO 1 heeft. Matz Sels moest zich al maar liefst 13 keer omdraaien. Enkel Charleroi doet met 22 tegendoelpunten slechter. De Genkse aanvallers horen het alleszins zeer graag.

Genk op zoek naar eerste uitzege in PO1

Als de Limburgers nog op de vierde plaats willen eindigen, moeten ze hun stunt in het Astridpark uit de reguliere competitie overdoen. Maar net daar knelt het schoentje. Racing Genk kon nog geen enkele van zijn vier uitwedstrijden in de play-offs winnen. In Gent en Charleroi werd nog een puntje gesprokkeld, maar op Jan Breydel en Sclessin ging Genk de boot in. De troepen van Philippe Clement zullen vanavond dus hun beste beentje moeten voorzetten.

Oude bekende: Tom Soetaers

Dezer dagen kennen we Tom Soetaers vooral als analist, maar in zijn goedgevulde carrière heeft hij er ook een verleden opzitten bij zowel Anderlecht als Racing Genk. In Brussel doorliep Soetaers tien jaar lang, van 1990 tot 2000, de jeugdreeksen en maakte hij zijn debuut als prof. "Bij Anderlecht speelde ik vooral met de beloften, maar als je tien jaar ergens speelt, blijft dat toch altijd een speciaal gevoel." Na enkele passages in Nederland kende hij zijn grootste successen bij Genk, waar hij tussen 2005 en 2009 een vaste pion was en 118 wedstrijden speelde. Met de Limburgers werd hij vicekampioen in 2007 en veroverde hij tijdens zijn laatste seizoen de Beker van België. "Die periode blijft toch de mooiste herinnering uit mijn carrière. De meeste mensen kennen mij ook als ex-speler van Racing Genk."

Soetaers denkt niet dat de wedstrijd van vanavond een eindeseizoenswedstrijd zal worden. "Zowel Anderlecht als Genk hebben nog iets om voor te spelen, dus zal er nog serieus gestreden worden tot de laatste minuut." Toch zal het resultaat van deze match volgens hem niets veranderen aan de rangschikking. "Het zou zeer verrassend zijn mocht de stand nog wijzigen. De kalender valt perfect zodat iedereen zijn plaats kan behouden. Standard zal niet verliezen op Charleroi en Club Brugge kan wel zeggen dat ze er nog alles aan zullen doen om hun laatste match te winnen, maar onbewust kruipt die zekerheid over de titel toch in de benen."

De samenhorigheid van vorig seizoen is helemaal weg bij Genk Tom Soetaers

Wat die titel betreft, is Soetaers opgelucht dat Club Brugge het uiteindelijk gehaald heeft, want Anderlecht deed de twijfel (even) toeslaan. "Na de thuisnederlaag van Club tegen Anderlecht was ik ervan overtuigd dat het toch paars-wit zou worden, omdat zij in een positieve flow zaten. Maar als je ze zondag zag voetballen op Gent, ben ik toch heel blij dat Club Brugge kampioen geworden is. De enige ploeg die het verdiende."

Aan het einde van vorig en het begin van dit seizoen, dachten veel mensen dat Anderlecht en Racing Genk serieuze titelkandidaten waren, Soetaers inclusief. "Klopt. Genk is eigenlijk blijven stilstaan. Ik had veel meer verwacht van hun. Vorig seizoen zochten Malinovskyi en Pozuelo mekaar continu op, nu lijken ze zoveel mogelijk zelf aan de bal te willen komen. De samenhorigheid, die vorig jaar toch een sterkte was, is er nu niet meer." Ook de trainerswissels hebben bij beide ploegen hun tol geëist volgens Soetaers. "Een nieuwe trainer betekent dat er voordien iets niet goed zat. Het is telkens opnieuw beginnen. Daarom is het niet toevallig dat Club Brugge en Standard als nummers één en twee zullen eindigen."

Onderlinge duels

Dit seizoen: Aidoo verpest thuisdebuut Vanhaezebrouck

Eind oktober maakte Hein Vanhaezebrouck voor het eerst zijn intrede in het Vanden Stockstadion als trainer van Anderlecht. Na de hoopgevende prestatie bij KV Mechelen vatte iedere paars-witsupporter deze wedstrijd met een goed gevoel aan. Van het goede voetbal Achter de Kazerne was echter nog maar weinig zichtbaar. Joseph Aidoo zorgde vlak na rust voor een koude douche door een hoekschop binnen te buffelen. De Ghanees redde zo het vel van zijn trainer, Albert Stuivenberg, maar dat bleek slechts uitstel van executie. Op 10 december moest de Nederlander toch zijn koffers pakken in de Luminus Arena en plaats ruimen voor Philippe Clement.

Opvallend: de goal van Aidoo was de eerste treffer én zege van Racing Genk in vijf jaar tijd in het Constant Vanden Stockstadion. Het was meteen een levensbelangrijke.

2012: Dirigent De Bruyne krijgt applaus van het Park

Zes jaar geleden stevende Anderlecht een heel seizoen lang af op een eenvoudige landstitel. Tot ene Kevin De Bruyne en maats twijfel kwamen zaaien in het Constant Vanden Stockstadion. Het jonge rastalent was een hele match ongrijpbaar voor iedere paars-witte speler. Als een volleerde orkestmeester dirigeerde hij zijn ploeg, waarmee hij het jaar voordien de titel had veroverd, naar een 1-3-zege. Het Astridpark haalde de handen op mekaar voor De Bruyne, die aan het einde van het seizoen richting Chelsea trok. Anderlecht pakte dat seizoen alsnog de titel, na een discutabele penaltygoal van Guillaume Gillet tegen Club Brugge.

2016: Knoeiende keeper bezorgt RSCA drie punten

De play-off 1-wedstrijd tussen Anderlecht en Racing Genk op 3 april 2016 werd er één voor de geschiedenisboeken. Niet omwille van het hoge spelniveau - de match had weinig om het lijf - maar dankzij een monumentale blunder van de Genkse doelman, Marco Bizot. De onfortuinlijke Nederlander, nu derde doelman bij Oranje, loste iets voorbij het uur een ongevaarlijke voorzet van Dennis Praet en liet de bal pardoes in doel dwarrelen. Extra pijnlijk voor Bizot: het was het enige doelpunt uit de match, waardoor Anderlecht de drie punten op zak stak.

De scheidsrechter: Bram Van Driessche

De man die vorige week de omstreden kampioenengoal van Jelle Vossen goedkeurde, sluit vandaag zijn seizoen af met het duel tussen Anderlecht en Racing Genk.

Van Driessche was in drie duels van RSCA de spelleider. Daarvan kon paars-wit twee matchen winnen en verloor het één keer. Vijf Brusselaars kregen in deze wedstrijden een geel karton onder hun neus geduwd.

Racing Genk heeft iets meer ervaring met Van Driessche als scheidsrechter. Vier keer floot hij een wedstrijd van de Limburgers. Van deze matchen kon Genk er slechts één winnen, speelde het twee keer gelijk en ging het één duel de boot in. Tien spelers gingen bovendien op de bon. Het zou ook goed kunnen dat Genk straks een penalty krijgt in het Astridpark. Met Van Driessche als scheids kregen ze maar liefst drie elfmeters toegekend. Matz Sels maakt de borst best al nat.