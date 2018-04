PO1-preview van Anderlecht - Charleroi met Pär Zetterberg: "Anderlecht gaat proberen Charleroi van in het begin bij de keel te grijpen" JP

29 april 2018

10u00 0 Belgisch Voetbal Charleroi won vorige speeldag zijn eerste wedstrijd in play-off 1. Anderlecht moet vol voor plaats twee gaan. Kunnen de Zebra's paars-wit, dat in een mindere periode zit, het vuur aan de schenen leggen in het Astridpark? Wij blikken in deze preview alvast vooruit naar het duel, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Pär Zetterberg.

Alles of niets thuis tegen Charleroi

Het is al van 1998 geleden dat Anderlecht thuis nog eens gelijk speelde tegen Charleroi. De laatste twintig wedstrijden trok één van beide ploegen telkens aan het langste eind in het Astridpark. Drie keer won Charleroi. Zeventien keer hield paars-wit de punten thuis.

Charleroi kon laatste drie uitwedstrijden niet scoren

Charleroi vond in zijn laatste drie uitwedstrijden geen enkele keer het net. Dat resulteert in een nul op negen voor de ploeg van Filice Mazzu. Negen tegendoelpunten en geen enkel doelpunt voor, dat is het magere verdict. Niet meteen bemoedigende cijfers voor de uitwedstrijd tegen regerend landskampioen Anderlecht.

Oude bekende: Pär Zetterberg

Voor zijn glorieperiode bij Anderlecht speelde Zetterberg twee jaar bij Charleroi. Tijdens zijn uitleenbeurt aan De Zebra's bewees de Zweedse aanvallende middenvelder zijn klasse en toonde hij zijn spelinzicht, balbehandeling en techniek. Op het einde van het seizoen werd Zetterberg verkozen tot Profvoetballer van het jaar. Na zijn periode bij Charleroi keerde de Zweeds terug naar Anderlecht en groeide hij uit tot één van de sterkhouders. Hij won met paars-wit zes keer de titel en één keer de Beker van België.

Volgens de ondertussen 47-jarige Zweed moet Anderlecht na twee nederlagen op rij winnen vanavond. "Anderlecht gaat volgens mij proberen om van in het begin door te drukken en iets te forceren. Hoe langer ze niet scoren hoe nerveuzer ze zullen worden natuurlijk. Een snelle goal zou ideaal zijn. Charleroi zal wat meer afwachten en spelen op de counter."

Zetterberg ziet dat Anderlecht het moeilijk heeft dit seizoen. "Ze kennen te veel ups en downs", meent de Zweed. "Als ze op hun best zijn, halen ze zeker een behoorlijk niveau, maar als het minder gaat is het gewoon veel te slecht. Ze missen stabiliteit. Natuurlijk heeft dit voor een deel te maken met de vele blessures die ze dit seizoen hebben."

"Ik zou graag zien wat Vanhaezebrouck kan presteren als hij een volledige kern tot zijn beschikking heeft. Dan pas kan je hem eerlijk beoordelen op zijn prestaties. We zullen moeten afwachten tot volgend jaar om te zien wat hij met Anderlecht kan bereiken."

Zetterberg is positief verrast door Charleroi. "Ik was erg onder de indruk van hen tijdens de reguliere competitie. Met hun constante prestaties waren ze samen met Club Brugge de beste ploeg. De laatste wedstrijden gaat het jammer genoeg wat moeilijker. Ik denk dat ze meer hadden verwacht van PO1."

Zonder Charleroi was ik niet de speler die ik later bij Anderlecht geworden ben. Pär Zetterberg

De voormalige Gouden Schoen kijkt met plezier terug op zijn periode bij beide clubs. "Het was een cruciale beslissing in mijn carrière om uitgeleend te worden aan Charleroi. Zonder hen was ik niet de speler die ik later bij Anderlecht geworden ben. De club en de mensen er rond hebben een plekje in mijn hart. Maar Anderlecht is nog altijd mijn club. Ik heb er geweldige tijden gekend en de meeste successen geboekt. Het was echt mijn thuis op en naast het veld", besluit Zetterberg.

Onderlinge duels

Charleroi ging al 55 keer op bezoek in het Astridpark. De Zebra's konden slechts zeven keer winnen. Zes keer werd het een gelijkspel en maar liefst 42 keer moesten ze het onderspit delven. In totaal kreeg Charleroi 141 doelpunten tegen. Zelf konden ze 46 keer scoren. Dit jaar kon de ploeg van Mazzu na tien jaar nog eens winnen op Anderlecht in de reguliere competitie. De Zebra's wonnen in december met 1-3. De doelpunten waren van Kaveh Rezaei, Sven Kums (own-goal), Cristian Benavente en Henry Onyekuru.

In PO1 speelden de ploegen twee keer tegen elkaar in het Astridpark. In 2015 won Anderlecht met 1-0 door een doelpunt van Aleksandar Mitrovic. Vorig jaar won Charleroi verrassend met 0-1. Hamdi Harbaoui, nota bene uitgeleend door paars-wit, tekende voor de enige treffer. Anderlecht werd later wel kampioen.

De scheidsrechter: Nicolas Laforge

Laforge floot dit seizoen slechts één wedstrijd van Charleroi. Ondanks een rode kaart voor Konstantinos Laifis (Standard) bleven de Zebra's thuis steken op een 1-1 gelijkspel tegen De Rouches.

Voor Anderlecht floot de scheidsrechter drie wedstrijden. Paars-wit verloor geen enkele keer. Het haalde onder zijn leiding zeven op negen. Cijfers die Hein Vanhaezebrouck graag zal zien. In de wedstrijd tegen Antwerp kreeg Anderlecht wel twee rode kaarten onder de neus geduwd. Adrien Trebel en Leander Dendoncker werden door Laforge vroegtijdig van het veld gestuurd. Paars-wit kon desondanks de wedstrijd nog winnen met 2-1.