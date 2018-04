PO1-preview van Anderlecht-AA Gent: "De druk is hoog, beide ploegen moeten winnen" Dieter Peeters

01 april 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal Om nog kans te maken op de titel moet Anderlecht quasi elke wedstrijd winnen. AA Gent kan op zijn beurt de opmars in het klassement bekronen met Europees voetbal. Voor beide teams staat er veel op het spel. A lles wat u moet weten voor dit duel leest u in deze preview. Mét de visie van een ex-speler van beide ploegen: Guillaume Gillet.

'Teo' weer aan het kanon?

Bij Anderlecht rekenen ze op een Lukasz Teodorczyk die opnieuw in vorm is. De Pool scoorde zes keer in zijn laatste 3 matchen voor Anderlecht. In de voorgaande competitiewedstrijden maakte hij amper vier doelpunten. De spits zou de sleutel van play-off 1 in handen kunnen hebben. In de twee seizoenen dat Teodorczyk bij paars-wit speelt, kon hij wel maar één keer scoren tegen Gent.

Teodorczyks enige doelpunt tegen Gent maakte hij in het begin van vorig seizoen. Het is er wel eentje om in te kaderen:

Of bijt Anderlecht zijn tanden stuk op stug Gent?

AA Gent is de minst gepasseerde ploeg van eerste klasse. De Buffalo's slikten slechts 27 goals in de reguliere competitie, 3 minder dan Charleroi. Kalinic en Thoelen hielden samen elf keer de nul, geen enkele ploeg deed beter. Die ijzeren defensie leverde al heel wat punten op voor Vanderhaeghe, die in oktober het roer overnam van Hein Vanhaezebrouck. Toen stond Gent op een 14de plaats met amper 6 op 27, op het einde van de reguliere competitie stonden ze op vijf punten van Anderlecht. Vanderhaeghe zette Gent op de rails en kan hen nu ook naar Europees voetbal leiden.

De oude bekende: Guillaume Gillet

Guillaume Gillet is afkomstig uit Luik, maar wordt toch aanzien als een echte 'Sporting boy'. De 22-voudige Rode Duivel die nu uitkomt voor het Griekse Olympiakos, speelde zeven seizoenen voor Anderlecht (2008-2015). In totaal stond Gillet bijna 250 keer op het veld voor paars-wit en was hij goed voor 48 doelpunten. Maar voor de Luikenaar begon het in eerste klasse allemaal bij AA Gent. Op 22-jarige leeftijd plukten de Buffalo's Gillet weg bij Eupen, dat toen in de tweede klasse uitkwam. Hij speelde in totaal 57 wedstrijden voor Gent en scoorde vier keer. Hij kent beide clubs dus als geen ander.

Gillet spreekt dan ook met kennis van zake over de play-offs. "De eerste wedstrijd van play-off 1 is altijd cruciaal, zeker voor de moraal. De druk is groot, zowel Anderlecht als Gent moeten winnen", zegt Gillet. "Ik supporter voor Anderlecht, het is mijn favoriete club sinds ik klein was. Maar ik heb nog altijd een sterke band met beide clubs. De wedstrijd tussen Anderlecht en Gent is voor mij altijd iets speciaals. Het is een wedstrijd tussen twee clubs waar ik van hou. Ik verwacht een open wedstrijd. Mijn pronostiek? 3-2."

Toch is nog een andere ploeg favoriet voor de titel: "Club Brugge uiteraard, maar ze hebben de laatste twee wedstrijden zeer lastige tegenstanders (uit op Standard en thuis tegen Gent, nvdr.). Weinig mensen geloven nog in dit Anderlecht, maar ze kunnen zeker nog kampioen worden."

Onderlinge geschiedenis

Anderlecht ontving Gent in totaal al 68 keer in het Astridpark. Paars-wit won 47 confrontaties en verloor maar acht keer. De twee clubs keken elkaar ook in de play-off 1 al zes keer in de ogen. Maar de Buffalo's konden daarin nog nooit winnen op het veld van Anderlecht. Brengen ze daar vanavond verandering in?

2012: ruimste overwinning in 25 jaar

Zes jaar geleden won Anderlecht in eigen huis met forfaitcijfers: 5-0. Op het scoreblad stonden Tom De Sutter (2), Dennis Praet, Massimo bruno en Oleksandr Yakovenko. De grootste thuisoverwinning voor Anderlecht tegen AA Gent in 25 jaar.

2015: Laatste overwinning AA Gent in Astridpark

De laatste keer dat AA Gent op Anderlecht kon winnen was in de reguliere competitie van het kampioenenjaar 2014/2015. Het werd toen 1-2 na doelpunten van Thomas Foket en Benito Raman voor Gent, Aleksandar Mitrovic maakte de enige treffer van Anderlecht. Opvallend: in dat speelden Anderlecht en AA Gent zes (!) keer tegen elkaar. Tweemaal in de reguliere competitie, play-offs én de Beker van België.

Dit seizoen: Anderlecht wint met kleinste verschil

Sofiane Hanni, die nu naar Spartak Moskou verkast is, maakte het enige doelpunt in de clash tussen Anderlecht - AA Gent (26 december). Het was voor Gent nog maar het tweede verlies onder Yves Vanderhaeghe.

De scheidsrechter van vanavond: Jonathan Lardot

Ref Lardot floot dit seizoen al vier matchen van Anderlecht en vijf van AA Gent. Hij gaf maar vijf gele kaarten aan spelers van paars-wit, en liefst vijftien aan Gent-spelers. Lardot wees in het voordeel van beide teams ook al één keer naar de penaltystip.