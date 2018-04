PO1-preview van AA Gent - Standard Luik:" De show die Sa Pinto verkoopt, heeft Standard misschien wel de titel gekost" JP

29 april 2018

10u00 0 Belgisch Voetbal AA Gent kent na een sterke start in PO1 een moeilijke periode. Kunnen de Buffalo's zich herpakken tegen de ploeg in vorm Standard? Wij blikken in deze preview alvast vooruit naar het duel, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Thierry Pister.

Standard dé ploeg van PO1

De ploeg van Ricardo Sa Pinto doet het momenteel erg goed in playoff 1. Het kon als enige ploeg drie keer winnen en klimt zo op van de zesde plaats naar de vierde. De Rouches staan door hun sterke prestaties in de eindcompetitie op twee punten van de tweede plaats en kwalificatiewedstrijden voor de Champions League. Als we enkel kijken naar de matchen gespeeld in PO1 staat Standard zelfs aan de leiding.

AA Gent thuis 12 op 12 tegen Standard

De Buffalo's wonnen thuis hun laatste vier wedstrijden tegen de Rouches. AA Gent scoorde in totaal acht keer. Standard kon slechts één keer scoren. Anthony Knockaert (Standard) tekende in 2015 voor het openingsdoelpunt. Uiteindelijk werd het nog 1-4 in voor Gent. Het zal in de Ghelamco Arena dus geen gemakkelijke wedstrijd worden voor Standard.

Oude bekende: Thierry Pister

Pister speelde voor beide clubs (AA Gent '74-'88, Standard '90-'94). De voormalige middenvelder ziet Standard als de favoriet voor het duel. "Ze zitten duidelijk in een goede flow. Het is toch dé ploeg van PO1. AA Gent is goed gestart, maar kent een dipje. Ze waren gewoon niet scherp genoeg de laatste drie wedstrijden en dan kom je in de problemen."

Volgens de 52-jarige Gentenaar moeten De Buffalo's vanavond winnen als ze nog willen meedoen voor de tweede plaats. "AA Gent gaat thuis meestal hevig van start. Ze moeten aanvallend voetbal brengen en hoog druk zetten. Dat hebben ze de laatste weken minder gedaan en daar hebben ze de gevolgen van ondervonden. Als ze afwachtend gaan spelen, zullen ze in de problemen komen."

Pister vindt dat er bij sommige spelers van AA Gent een mentaliteitsprobleem is. "Flankspelers zoals Samuel Kalu en Moses Simon blazen te hoog van de toren met eventuele transfers naar het buitenland. Dat ze zich eerst eens bewijzen in België en wat constanter presteren. Het is niet enkel zij twee natuurlijk. Ik mis soms wat inzet", klinkt het.

Standard is de laatste weken sterk bezig, maar de Rouches hadden er nog beter voor kunnen staan volgens Pister. "De show die Sa Pinto verkoopt, heeft Standard zeker tien punten en misschien wel de titel gekost. Ze hebben er zeker het spelersmateriaal voor, maar het ego van Sa Pinto staat soms in de weg. Als je de hoofden van je spelers zo zot maakt is het normaal dat je punten verliest. Nu ja hij doet het momenteel niet slecht. Hij heeft de beker gewonnen en staat op twee punten van de tweede plaats."

Pister blikt terug op zijn periode bij beide clubs. "Het waren totaal verschillende periodes. Bij AA Gent was ik nog heel jong. Bij Standard zat ik mijn beste periode. We hebben toen de beker gewonnen en Europees voetbal gespeeld. Het is moeilijk te vergelijken", besluit hij.

Onderlinge duels

AA Gent speelde in totaal 66 keer thuis tegen Standard. De Buffalo's hielden 30 keer de punten thuis, 18 keer verloren ze en 18 keer werd het een gelijkspel.

In play-off 1 speelden de ploegen drie keer tegen elkaar in Gent. De laatste twee keer won AA Gent. In 2011 won Standard met 1-3. De goals waren van: Axel Witsel, Mehdi Carcela, Mémé Tchité en Bernd Thijs.

De scheidsrechter: Jonathan Lardot

Lardot floot dit seizoen vijf wedstrijden van AA Gent. Drie keer konden de Buffalo's winnen, één keer verloren ze en één keer werd het een gelijkspel. De Gentenaars kregen twee penalty's in hun voordeel.

Standard speelde dit seizoen slechts één wedstrijd onder leiding van de scheidsrechter. Het verloor met 0-4 tegen Zulte Waregem. Hopelijk loopt het deze keer beter voor de ploeg van Sa Pinto.