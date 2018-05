PO1-preview van AA Gent - Charleroi: "Tweede plaats zal moeilijk worden voor AA Gent" JP

10u00 0 Belgisch Voetbal AA Gent en Charleroi kennen een moeilijke periode in play-off 1. Kunnen de Buffalo's na vier wedstrijden zonder overwinning de punten thuishouden tegen Charleroi? W ij blikken in deze preview alvast vooruit, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Tony Herreman.

AA Gent scoort thuis minstens één goal

In de laatste 25 thuismatchen scoorden De Buffalo's telkens minstens één doelpunt tegen Charleroi. De Zebra's zullen dus hoogstwaarschijnlijk meer dan één keer moeten scoren als ze met drie punten huiswaarts willen keren.

Charleroi zeven uitwedstrijden op rij niet kunnen winnen

De laatste uitoverwinning van De Zebra's dateert al van 26 december. Toen won Charleroi met 0-4 tegen Zulte Waregem, dat thuis twee rode kaarten onder de neus geduwd kreeg. Sinds deze wedstrijd wil het op verplaatsing maar niet lukken voor de ploeg van Felice Mazzu. Het wordt hoe langer hoe erger voor hen. Hun laatste vier uitwedstrijden verloren ze.

Oude bekende: Tony Herreman

Herreman speelde vijf jaar bij AA Gent (1993-1998) en eindigde zijn carrière bij Charleroi (2001-2003). De voormalige verdediger kende zijn beste periode bij De Buffalo's en Germinal Ekeren. Door een knieblessure besloot hij in 2003 een punt achter zijn carrière als profvoetballer te zetten.

De gewezen linksachter vindt de wedstrijd van vanavond moeilijk om in te schatten. "Gent is favoriet, maar ze zitten wel echt in een mindere periode. Charleroi is dus niet kansloos al hebben zij het wel vaak moeilijk buitenhuis. Het zal van details afhangen", klinkt het.

AA Gent kon vier wedstrijden op rij niet meer winnen. Volgens Herreman is het zaak om niet te panikeren. "Ik weet uit ervaring dat er in het voetbal soms momenten zijn dat het allemaal wat tegenzit. Het is dan belangrijk om als ploeg het hoofd koel te houden, hard te blijven werken en positief te blijven. Dan zal het tij wel keren. De tweede plaats zal wel moeilijk worden nu het einde van PO1 nadert, maar je weet nooit natuurlijk."

De 49-jarige Oost-Vlaming schat de trainer van AA Gent, Yves Vanderhaeghe, hoog in. "Ik heb vroeger nog tegen Yves gespeeld. Hij was een goede voetballer met veel spelinzicht. Je kan de verantwoordelijkheid voor de mindere periode van AA Gent zeker niet enkel bij hem leggen. Als trainer ben je altijd afhankelijk van je spelers."

De tegenstander Charleroi speelt een overtuigend seizoen volgens Herreman. "Het is een ploeg die elk seizoen een rol van betekenis speelt en ze hebben met Felice Mazzu ook echt een goede trainer in hun rangen. Het is spijtig voor hun dat het in PO1 voorlopig niet echt wil lukken."

Herreman blikt terug op zijn verleden bij beide clubs. "AA Gent was één van mijn beste periodes als speler. Ik heb er veel goede herinneringen aan. Later ben ik via Enzo Scifo bij Charleroi terecht gekomen. Hij wou mij er per se bij hebben. In die periode heb ik jammer genoeg een heel zware knieblessure gekregen wat het einde van mijn carrière betekende. Eigenlijk was Charleroi sportief gezien geen succes, maar ik had wel een heel goede band met de staf en de supporters", besluit Herreman.

Onderlinge duels

Charleroi ging al 47 keer op bezoek bij AA Gent. Vijf keer wonnen ze, zestien keer speelde ze gelijk en zesentwintig keer hielden de Buffalo's de punten thuis.

In de play-offs speelde AA Gent slechts twee keer thuis tegen Charleroi. Beide keren werd het een 1-1 gelijkspel.

De scheidsrechter: Erik Lambrechts

Lambrechts floot dit seizoen slechts één wedstrijd van AA Gent. In de Ghelamco Arena speelden ze 1-1 gelijk tegen Eupen.

Van Charleroi floot de scheidsrechter twee wedstrijden in de reguliere competitie en één wedstrijd in PO1. De Zebra's verloren geen enkele wedstrijd onder zijn leiding. Twee keer speelden ze gelijk en één keer pakten ze de drie punten.