Ploegen in buitenlandse handen kunnen niet aan hun geld: “Wij worden behandeld als maffiaclub” Niels Vleminckx

05 november 2019

06u10 1 Belgisch voetbal Verschillende banken blokkeren of schrappen ­rekeningen van voetbalclubs “uit angst voor ­witwaspraktijken”. Enkel ploegen in buitenlandse handen worden geviseerd.

De banksector heeft niet veel vertrouwen in het voetbal. “De Europese Commissie publiceert elk jaar een rapport over de evolutie van risico’s op vlak van witwassen. Daarin werd aangestipt dat het voetbal een risicosector is”, zegt ­Isabelle Marchand van bankkoepel ­Febelfin. “Het gebrek aan transparantie kan een voedingsbodem zijn voor dubieuze geldstromen. Banken moeten dat meenemen als leidraad in hun anti­witwasbeleid.”

De banken grijpen daarom proactief in. Want ook zij kunnen aansprakelijk worden gesteld als er via hun rekeningen een zwartgeldcircuit op poten wordt gezet. Marchand: “De rechter kan oordelen dat de bank op die manier meewerkt aan witwasserij. Daar staan zware boetes op.”

Ironisch genoeg zijn de eerste slachtoffers van de verstrengde maatregelen net clubs die nergens genoemd zijn in het Belgische voetbalschandaal dat vorig jaar uitbrak. KAS Eupen (met Qatarese eigenaars), Union Saint-Gilloise (Engelse bazen) en Westerlo (Turkse investeerders) hebben op dit moment bank­problemen.

Vier van de acht in 1B

“We weten niet wat we fout doen”, zegt Westerlo-manager Wim Van Hove. “We geraken niet aan ons geld. Maar ondertussen hebben we wel lopende finan­ciële verplichtingen. Vorige maand hebben we de salarissen nog kunnen betalen – we moeten creatief zijn. Maar we kunnen dat niet op deze manier blíjven doen. We worden behandeld als een maffiaclub. Op deze manier zal onze investeerder ook misschien zeggen: we stoppen ermee.”

De problemen bij Eupen en Union zijn iets minder dringend. Maar Union-CEO Philippe Bormans pleit wel voor een snelle oplossing: “Als er op middellange termijn geen oplossing komt, kan dit een probleem zijn voor heel ons voetbal. Vier van de acht clubs in 1B hebben problemen met de banken gehad (ook Roeselare en OHL ondervonden de voorbije maanden moeilijkheden, red.). En ik vermoed dat er nog zullen volgen.”

Ook STVV

Het probleem stopt inderdaad niet in tweede klasse. Ook Sint-Truiden, dat ­Japanse eigenaars heeft, keek enkele ­weken geleden verbaasd op toen een grote Belgische bank zonder enige uitleg een rekening opzegde. “En op die rekening was er de laatste tijd niet eens geld gestort vanuit het buitenland”, zegt voorzitter David Meekers. “Ik vind dat vreemd. ‘Als er iets abnormaal aan de hand is, laat het mij weten’, heb ik aan die bank gezegd. Want als dat het geval is, dan zal ik ook mijn eigen functie in vraag stellen. Maar er zijn geen malversaties vastgesteld. Onze investeerders doen ­alles correct.”

De Pro League probeert een oplossing te vinden. “Vorige week hebben we een vergadering gehad met Febelfin. We willen bekijken hoe we de banken kunnen helpen. Daar hebben we een werkgroep voor opgericht.” Febelfin-woordvoerster Marchand geeft aan dat de banksector vooral meer transparantie wil. “Op dat vlak zijn er meer inspanningen nodig van de clubs. Maar we staan zeker open om samen met de clubs de bestaande problemen op te lossen.”

Het Clearing House, de financiële waakhond van de voetbalclubs, kan daar een belangrijke rol in spelen. Alleen: dat controleorgaan komt er pas volgende zomer. De clubs die in buitenlandse handen zijn, hopen dat ze veel vroeger weer aan hun centen kunnen.