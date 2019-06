Play-off 1 blijft zoals het is, play-off 2 voortaan in vier poules NVK

07 juni 2019

18u34 12 Jupiler Pro League De Pro League heeft vandaag beslist over de nieuwe format van de play-offs. Play-off 1 blijft onveranderd, play-off 2 wordt voortaan in vier poules onderverdeeld.

Het was een voorstel van Philippe Bormans, CEO van Union. Hij stelde voor om play-off 1 te behouden zoals het is, en play-off 2 te spelen in vier poules van vier ploegen. Het nummer 16 van 1A degradeert rechtstreeks, de winnaar van 1B promoveert meteen. Zij spelen ook wel nog play-off 2 om te vermijden dat ze twee maanden extra zonder inkomsten komen te zitten.

Best of five

De poulewinnaars spelen vervolgens halve finales in heen- en terugwedstrijden. Daarna volgt nog een dubbele confrontatie in de finale van play-off 2. Vervolgens speelt de winnaar van play-off 2 barragematchen tegen de nummer 4 van play-off 1.

In de kelder van 1B spelen de nummers 7 en 8 nog een ‘best of five’, om te bepalen wie er in het profvoetbal mag blijven.

Kersvers Pro League-voorzitter Peter Croonen licht toe. “We hebben belangrijke algemene vergadering achter de rug. We zijn erin geslaagd een nieuw format goed te keuren met meer dan 80 procent van de stemmen. Dat gaat dus in vanaf volgend seizoen.”

Moeilijke oefening

Pierre François, CEO van de Pro League, geef toe dat het "een moeilijke oefening” was. “We wilden dat de kampioen van 1B en de degradant uit 1A niet langer zonder voetbal zaten vanaf maart. We gaan dus naar vier poules van vier. Dit is misschien niet dé perfecte oplossing. Maar om op dit moment meteen veranderingen door te voeren, met een meerderheid van meer dan 80 procent, was dit de enige mogelijke optie.”

De beslissing over het competitiemodel is cruciaal voor de onderhandelingen over een nieuw tv-contract. Het huidige contract (2017-2020), verdeeld tussen de kabelaars Telenet en Proximus, levert de clubs jaarlijks 80 miljoen euro op. De clubs hopen vanaf het seizoen 2020-2021 op meer (zo’n 120 miljoen euro), onder andere door meer te halen uit de exploitatie van online rechten.