Piloot in spe Govea wil met Antwerp in Europa landen: “Vertrouwen is mijn kerosine”

03 mei 2019

09u57 0 Voetbal This is your captain speaking... Omar Govea (23): voetballer met flair, passie voor vliegen. De Mexicaan is niet meer weg te denken uit de elf van Bölöni en tussen de wedstrijden door sprokkelt hij vlieguren om straks zijn diploma van privépiloot op zak te steken.

Een voetballer die in zijn vrije tijd in een Cirrus-vliegtuigje boven Antwerpen hangt? Wij waren even nieuwsgierig als u. Omar Govea nodigde ons uit om eens een kijkje te gaan nemen bij ASL Aviation in Deurne. De Mexicaan is er eind vorig jaar met een opleiding gestart en heeft zijn eerste vlieguren intussen achter de kiezen. Eerste halte is de vliegsimulator. Govea toont ons het toestel en trots legt hij de functies van alle knopjes uit. “Als kind had ik al iets met vliegtuigen. Telkens er eentje overvloog, begon ik te wuiven, ook al wist ik dat ze me niet konden zien. (grijnst) Het fascineerde me hoe twee mensen zo’n gigantisch toestel konden besturen. Toen ik wat ouder werd, ging ik series en documentaires met en over vliegtuigen bekijken. De microbe kreeg me helemaal te pakken toen ik in Mexico een eerste keer achter het stuur van een simulator kroop.”

