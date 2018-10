Piet den Boer over de club van zijn hart in het oog van de storm: “KV Mechelen zal nooit verdwijnen” Bart Fieremans

19 oktober 2018

07u00 1 Belgisch Voetbal Piet den Boer verpersoonlijkt de succesperiode van KV Mechelen en hielp in 2003 de club al eens redden. Hoe hard bloedt dan zijn hart met ‘de zaak’ die nu naar boven komt? “Ik oordeel niet voor het gerecht zijn werk af heeft. Ik ben wel overtuigd: KVM zal nooit verdwijnen.”

Afspraak in Het Rooi, aan het stadion van Berchem. Niet dat Den Boer plots zijn kar gekeerd heeft. “Het is puur praktisch, ik werk hier om de hoek (lacht).” KV Mechelen blijft de club van zijn hart, zoals Den Boer in alle harten van de Mechelse fans voortleeft als de auteur van de beslissende goal in de Europacup II-finale tegen Ajax. Maar Den Boer maakte ook de diepe KV-dalen mee: het faillissement in 2003, toen hij met tv-figuur Mark Uytterhoeven de club hielp redden. Vijftien jaar later lijkt de club weer in troebel water verzeild: enkele bestuurders zijn in verdenking gesteld van criminele organisatie, witwassen en omkoping.

Het nieuws van het schandaal zorgde voor een schokgolf: bloedt je hart dan als KV-icoon?

“Neen. Het eerste moment was wel pure emotie. Maar bij mij nam vrij snel de ratio over. Omdat ik de feiten niet ken. Ik heb contact met allerlei mensen die bij de club betrokken zijn. Zij blijven geloven in het positieve. Ik ga niet meehuilen met de wolven. We schrokken allemaal, maar laten we alle onderzoeken afwachten, pas dan kunnen we oordelen.”

