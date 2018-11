Pierre François vraagt geduld in voetbalschandaal: “We zullen op 17 december concrete maatregelen nemen” Redactie

28 november 2018

13u49

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Pierre François, CEO van de Pro League, heeft zich vandaag in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams Parlement verantwoord in operatie ‘Propere Handen’, die vorige maand het Belgisch voetbal op zijn grondvesten deed daveren.

“De Pro League heeft sinds oktober de nodige acties ondernomen die de fans verdienen”, opende François. “Mijn collega, Marc Coucke, en ikzelf zullen voor het winterreces, op 17 december, concrete maatregelen nemen. Het imago van onze competitie staat op het spel en ik weet dat internationale instellingen van dichtbij observeren.”

“Instituut voor makelaars”

François ging vervolgens iets concreter in op de mogelijke aanbevelingen. “De federale overheid zou een instituut voor makelaars moeten oprichten. De Wereldvoetbalbond FIFA zal op 30 november ook initiatief nemen in deze kwestie, maar wij wachten hier allemaal niet op. Wij gaan regels opleggen, niet voor makelaars als dusdanig - dat kunnen we immers niet - maar voor clubs in hun relatie met makelaars. Wij willen een pioniersrol opnemen. We willen af van de afhankelijkheid van makelaars en ijveren voor het oprichten van een autonome Orde van Makelaars. Wij willen een certificaat voor de makelaars, een officiële erkenning. Deze aanbevelingen zijn in een afrondende fase en zullen op 17 december door het bevoegdheidspanel (waarin François zelf zetelt samen met voormalig vicepremier Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht, red.) worden geformuleerd.”

“Ik begrijp verder de vraag van de politiek naar het statuut van voetballers. We pleiten voor een evenwichtige aanpassing, die tegemoet komt aan de vraag van politiek en publieke opinie, maar die het ook clubs mogelijk maakt om internationaal concurrentieel te blijven. Zonder een evenwichtige concurrentiepositie moeten we niet meer dromen van een nieuwe grote generatie Rode Duivels. Een billijke en evenwichtige oplossing is nodig.”

Nils Van Branteghem, CFO van de Pro League, benadrukte tegelijkertijd dat die veelgenoemde RSZ-korting wel degelijk in de Belgische jeugd geïnvesteerd wordt bij Pro League-clubs. “Meer dan ooit zelfs”, legde hij uit. “Onze clubs hebben samen meer dan tienduizend jeugdspelers en 453 jeugdtrainers. De totale opleidingskost binnen de Pro League bedraagt 26,2 miljoen euro. Hier wordt op gecontroleerd door het FOD Financiën. Het gebrek aan doorstroming binnen de eerste elftallen is geen gevolg van een gebrek aan investeringen, maar het gevolg van het succes van het Belgisch voetbal in internationale competities en het gebrek aan bescherming van onze jeugdopleidingen.”