Pierre François onder vuur: Pro League wil eigen CEO ondervragen over rol in licentiedossier Moeskroen SVB/PJC/BF

10 november 2018

10u56 0 Belgisch Voetbal Kan Pierre François aanblijven als CEO van de Pro League, nu het erop lijkt dat hij zich niet aan zijn eigen regels houdt? Hij wist dat Moeskroen in 2016 nog altijd gerund werd door een makelaar, terwijl dat van z'n eigen Pro League niet mag, en ondernam blijkbaar niets. François zelf vindt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en ook voorzitter Marc Coucke steunt hem. Maar haast alle clubs vinden dat hij zich op de volgende raad van bestuur wel degelijk moet verantwoorden.

Pierre François is geen onbesproken figuur. Als voetbalbestuurder werkte hij bij Standard, White Star en Bergen en bijna altijd was dat met omstreden figuren, zoals Luciano D'Onofrio, John Bico, Laurent Denis en Mogi Bayat. Eén keer werd hij zelfs beticht van fraude, maar het gerecht deed hem een voorstel waardoor hij zich kon vrijkopen.

François is nooit veroordeeld en voor elke daad die deontologische vragen oproept, heeft hij altijd een antwoord. Ook nu. Gisteren konden we hem niet bereiken, maar in 'De Standaard', de krant die met Football Leaks samenwerkt, heeft hij gezegd dat hem niks te verwijten valt.

Zie Zahavi

Hij geeft toe dat hij AS Monaco voor onderhandelingen over de verkoop van Moeskroen heeft doorverwezen naar makelaar Zahavi, ook al was die officieel geen bestuurder meer en mocht hij dat ook niet zijn, omdat makelaars geen clubs mogen besturen. “Maar ik wist dat hij de man achter de schermen was."

Zijn eigen regels heeft hij daarmee niet overtreden, vindt hij. Hij benadrukt dat hij de man was die er mee voor had gezorgd dat de regels om een licentie te bekomen waren verstrengd. Dat de licentiecommissie Moeskroen toch groen licht had gegeven, ook al werkte Zahavi nog achter de schermen mee, daar kon hij niets aan doen, zegt François in het interview. "De commissie werkt onafhankelijk."

Marc Coucke verdedigt zijn CEO. "Ik ken het dossier niet voldoende om me ten gronde uit te spreken, maar ik kan wel zeggen dat ik veel met Pierre François heb gepraat en dat ik nooit aan hem heb getwijfeld. Hij wil de problematiek in het voetbal écht aanpakken. Ik had op voorhand al aangekondigd dat we veel tegenwind zouden krijgen, want we zijn van plan enorme veranderingen te doen, die voor veel betrokkenen enorme aanpassingen zullen vergen. Het gaat om veel geld, en men zal proberen om dat proces te vertragen. Mensen zoals Pierre François in diskrediet brengen, door hem te pakken op details, hoort bij die strategie. Iedereen vecht voor zijn belang, en dat is niet altijd het belang van het Belgisch voetbal."

Nog geen ontslag geëist

Ook de Belgische profclubs die samen de Pro League vormen, lijken François niet meteen af te vallen. Op twee uitgesproken tegenstanders na - bijna iedereen reageerde anoniem - zegt geen enkele voorzitter of manager dat François als CEO moet opstappen. Sommigen twijfelen aan hem, maar zelfs diegenen die hem steunen, doen dat onder voorbehoud. Ze beseffen dat deze situatie het imago van de Pro League geen goed doet. "Onze CEO moet onbesproken zijn", zegt één voorzitter. "We mogen onze geloofwaardigheid niet verliezen." Nagenoeg alle clubs vinden dat de kwestie op de volgende raad van bestuur moet worden besproken en dat François daar een aantal vragen moet beantwoorden. "Iedereen heeft recht op verdediging”, zegt Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk. "Wij nemen geen enkel standpunt in alvorens Pierre François de kans heeft gekregen om de geruchten die we nu opvangen te duiden.”