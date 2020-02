Pierre François hekelt egoïsme tussen clubs en is hard voor Pro League-voorzitter Croonen: “Ik mis enthousiasme” Redactie

07 februari 2020

20u10

Geen witte rook omtrent de mediarechten van het Belgische voetbal. De door de Pro League vooropgestelde kaap van 100 miljoen euro werd bereikt, maar over de verdeelsleutel is er nog geen akkoord. Pierre François, CEO van de Pro League, ergert zich aan de houding tussen de onderlinge clubs. “Soms heb ik het gevoel dat het voor de clubs steeds moeilijker wordt om het algemene belang boven het eigenbelang te stellen. Rekening houdend met de aanbiedingen die we ontvangen hebben, vind ik dat erg jammer. Ik hoop dat ik op 21 februari minder pessimistisch zal klinken als vandaag”, stelde hij in een eerste reactie, waarin hij ook hard was voor Pro League-voorzitter Peter Croonen, die ook de voorzitter is van Racing Genk - een club uit de G5. “Wat ik altijd aan zijn voorganger Roger Vanden Stock heb bewonderd is het enthousiasme waarmee hij het belang van álle clubs vooropstelde in de onderhandelingen. Dat is iets wat ik jammer genoeg heb gemist bij Croonen.”