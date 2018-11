Pierre François gekortwiekt: CEO Pro League mag aanblijven, maar moet voortaan binnen de lijntjes kleuren NVK/BF/VDVJ

20 november 2018

10u33 0 Belgisch Voetbal Pierre François blijft vooralsnog aan als CEO van de Pro League en lid van de onafhankelijke expertencommissie die het voetbal ‘zuiverder’ moet maken. Hij krijgt wel de dwingende boodschap om voortaan binnen de lijntjes te kleuren.

Pierre François mag zijn functies bij de Pro League behouden. Leest u even het persbericht mee: “De Algemene Vergadering bevestigt unaniem het vertrouwen in Pierre François en is van oordeel dat hij kan blijven functioneren als CEO van de Pro League. Op één na alle clubs bevestigden hem ook in zijn functie als lid van het Expert Panel.”

Meer uitleg krijgt het voetbal niet.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN