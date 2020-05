Pierre François (CEO Pro League): “Bedoeling is dat we terugkeren naar het bekende systeem” Redactie

15 mei 2020

23u54

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De 23 profclubs hebben De 23 profclubs hebben het licht op groen gezet voor ingekorte play-offs in de Jupiler Pro League volgend voetbalseizoen. Na afloop van de reguliere competitie met 16 teams, worden twee reeksen van vier gevormd. In principe zal het systeem slechts een jaar gelden, maar de Pro League sluit niet uit dat het na een positieve evaluatie verlengd wordt.

Enkel de top vier strijdt in een ‘Champions Play-off’ voor de titel en drie Europese tickets, de nummers 5 tot en met 8 bikkelen ook nog om Europese deelname. Dat verkorte play-offsysteem blijft in principe slechts een jaar overeind. “We zullen de interesse, relevantie en het rendement in de media aan het einde van het seizoen evalueren”, aldus CEO Pierre François. “De bedoeling is dat we terugkeren naar het bekende systeem. Maar als een grote meerderheid vindt dat het systeem anno 2020-2021 beter is, kan een wijziging aangevraagd worden. Het is niet onmogelijk dat we ermee voort gaan.”

De reden waarom er volgend seizoen verkorte play-offs plaatsvinden, is om het aantal wedstrijden op een seizoen terug te brengen van 40 naar 36 speeldagen. De eerste speeldag vindt twee weken later plaats dan gepland en door het EK in de zomer van 2021 en de onzekerheid of het coronavirus ook volgend seizoen toeslaat, was een marge nodig. “En als dat niet volstaat, hebben we nog een extra oplossing. Als Covid-19 opnieuw de competitie nog eens stillegt, zijn we daarop voorzien”, aldus François. Alle clubs verklaarden zich immers akkoord met het principe om het sportieve klassement op het moment van afsluiting te aanvaarden, met de sportieve conclusies op basis van dit klassement. Daaraan is geen compensatie meer gekoppeld.

De nummers 9 tot en met 16, alsook de 1B-clubs spelen geen play-offs volgend seizoen. “Daardoor zullen er minder thuismatchen zijn, en dus minder inkomsten”, geeft Pro League-voorzitter Peter Croonen toe. “Maar sommige clubs die geen zin hebben in play-off 2 verkiezen liever geen play-offs te spelen. We gaan moeten evalueren of dat een voordeel is of niet. En bovendien zullen twee ploegen extra kansen krijgen op meer aantrekkelijke play-offs. Je mag niet vergeten dat we met dit nieuwe systeem rekening houden met de realiteit van het coronavirus, dat ons volgend seizoen misschien opnieuw kan treffen.”