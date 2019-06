Piepjong Anderlecht begint met nipte derbyzege tegen RWDM aan seizoen

22 juni 2019

Anderlecht is met een overwinning begonnen aan het seizoen 2019-2020. Paars-wit won in een aardig gevuld Edmond Machtensstadion de Brusselse derby tegen RWDM (Eerste Amateur). Het werd 0-1 na een vroege goal van Pieter Gerkens. In afwachting van nieuwkomers en de terugkeer van internationals deed T1 Simon Davies een beroep op flink wat jeugdspelers.

Op oorlogssterkte was Anderlecht zeker nog niet voor de Brusselse derby. Speler-trainer Vincent Kompany - voorlopig de enige nieuwkomer - is nog met vakantie en Amuzu, Bornauw, Verschaeren, Cobbaut en Saelemaekers sluiten straks hun EK nog af met de Belgische U21. Van de Duitse tester Sidney Sam was geen spoor op het wedstrijdblad.

Voor zijn eerste match als T1 rekende Simon Davies daarom op een rist jonkies. Suray, Dewaele, Delcroix, Dante en Sowah begonnen in de basis, naast gevestigde waarden als Kums, Trebel en Santini. U21-coach Craig Bellamy was ook van de partij, de paars-witte bank was gevuld met spelers van zijn selectie.

Davies stuurde zijn ploeg in een 4-3-3 het veld op, met Dewaele en Suray als aanvallende flanken en Trebel en Gerkens die elkaar afwisselden als diepste middenvelder. ‘t Was ook dat laatste duo dat verantwoordelijk was voor de snelle openingstreffer. Trebel tikte de bal knap achter zijn steunbeen, zette zijn belager zo in de wind en schotelde Gerkens de 0-1 voor.

Actieve Davies

Wat ook snel duidelijk werd: Davies is geen ‘zittende’ coach. De Welshman gebruikte zijn stoeltje amper en stuurde gretig bij. Niet dat Anderlecht veel in de problemen kwam, RWDM kon Boeckx enkel in het absolute slot van de eerste helft eens aan het werk zetten. Ook Anthony Sadin, de cultheld tussen de palen bij RWDM, moest amper in actie komen. Voor rust werd niet meer gescoord.

Na de pauze volgden de obligate wissels. De gemiddelde leeftijd ging nog met een stevige ruk naar beneden - met Didillon en Kayembe stonden er bij Anderlecht maar twee spelers tussen de lijnen die vóór 2000 het levenslicht zagen. Sportief directeur Michael Verschueren zag hoe de jeugdige bende erin slaagde om RWDM terug te dringen op eigen helft, zonder evenwel grote kansen te forceren.

RWDM kon net voorbij het uur eens counteren. Op rechts lag flink wat ruimte en Meddour kwam tot een schot, maar de bal ging over de kooi van Didillon. Voor de thuisaanhang was dat wel het sein om weer wat meer decibels te creëren en was enthousiaster met de vlaggen te zwaaien. Maar echt inspirerend werkte dat niet. De wedstrijd kabbelde voort en op een schotje van RWDM-winger Bertaccini na kwam het niet meer tot kansen. Anderlecht won zo zijn eerste oefenmatch en daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Anderlecht eerste helft:

Boeckx - Sowah, Dante, Milic, Delcroix - Kums, Trebel, Gerkens - Dewaele, Suray, Santini

Anderlecht tweede helft:

Didillon - El Kababri, Sardella, Lissens, Lutonda, Kayembe, Leoni, Colassin, Daskevics, Ait El Hadj, Kalulika