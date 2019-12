Philippe Clement volgt zichzelf op als winnaar Trofee Raymond Goethals, ook Yari Verschaeren in de prijzen Redactie

16 december 2019

12u51 18 Belgisch voetbal De beste Belgische trainer. Opnieuw. Philippe Clement gaat voor het tweede opeenvolgende jaar met de Trofee Raymond Goethals aan de haal. Ook Yari Verschaeren viel als beste debutant in de prijzen. Hij won de Trofee Dominique D’Onofrio.

De Trofee Raymond Goethals is de onderscheiding voor de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid. Clement kreeg de trofee in de ‘Zaal Raymond Goethals’ van het Edmond Machtensstadion in Molenbeek overhandigd door oud-doelman en Standard-icoon Christian Piot. De coach van competitieleider Club Brugge haalde het voor Michel Preud’homme (Standard), de winnaar van 2016, en Wouter Vrancken (Mechelen).

Voor Philippe Clement was 2019 een grand cru jaar. De 45-jarige Antwerpenaar leidde in het voorjaar Racing Genk met uitstekend voetbal naar de vierde titel in haar clubgeschiedenis. Na het vieren van het kampioenschap maakte de succescoach de overstap naar vicekampioen Club Brugge, de club waar hij het grootste deel van zijn spelerscarrière actief was.

Ook bij blauw-zwart bleef Clement zijn kunnen tonen. Van bij het begin van de competitie namen de West-Vlamingen de koppositie in de Jupiler Pro League in handen. Ook Europees waren er knappe resultaten. Clement leidde Club door twee voorrondes naar de groepsfase van de Champions League. Daar werd blauw-zwart derde (met drie punten) in een poule met PSG, Real Madrid en Galatasaray. Het grootste exploot was de puntendeling in Madrid (2-2).

Verschaeren beste debutant

De Trofee Dominique D’Onofrio, een nieuwe prijs voor de beste jonge debutant in de hoogste klasse, gaat naar Yari Verschaeren. De Rode Duivel kon na zijn zware enkelblessure niet aanwezig zijn en het was Jean Kindermans, hoofd jeugdopleidingen bij paars-wit, die de honneurs waarnam. Anderlecht-icoon Paul Van Himst reikte de trofee uit.

Verschaeren debuteerde eind november 2018 in het eerste elftal van Anderlecht. Al snel groeide de jonge spelverdeler uit tot het lichtpunt in een erg tegenvallend seizoen voor paars-wit. Verschaeren hielp Anderlecht in extremis aan een deelnamebewijs voor Play-off 1, waar paars-wit uiteindelijk geen Europees ticket wist te behalen.

Aan het einde van het seizoen trok Verschaeren met de Belgische beloften naar het EK U21 in Italië en San Marino, waar hij in de laatste groepswedstrijd tegen Italië een prachtige treffer scoorde. Ook bondscoach Roberto Martinez had het talent van Verschaeren opgemerkt en selecteerde hem in september een eerste keer voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in Schotland, en scoorde een maand later, in de thuiswedstrijd tegen San Marino, ook zijn eerste interlanddoelpunt. Bij Anderlecht loopt het dit seizoen iets minder vlot voor Verschaeren. Net als de hele ploeg heeft de jonge middenvelder het moeilijk.

De erelijst van de Trofee Raymond Goethals:

2011: Eric Gerets (bondscoach Marokko)

2012: Peter Maes (Sporting Lokeren)

2013: Francky Dury (Zulte Waregem)

2014: Marc Wilmots (bondscoach België)

2015: Hein Vanhaezebrouck (AA Gent)

2016: Michel Preud’homme (Club Brugge)

2017: Felice Mazzu (Charleroi)

2018: Philippe Clement (KRC Genk)

2019: Philippe Clement (KRC Genk/Club Brugge)