Philippe Clement over de afleidingen naast het leven als trainer: drank, vrouwen en eten Redactie

28 november 2019

18u10

Bron: Play Sports 0 Belgisch voetbal Philippe Clement vertelt in ‘T1', de nieuwe docureeks die vorige week startte op Play Sports, over de afleidingen naast het leven als trainer: drank, vrouwen of eten.

“Het moment dat ik hoofdtrainer wilde worden, dat ik die knoop had doorgehakt, zat ik een paar dagen daarna, samen met mijn vrouw en Stephan Van der Heyden. Hij zei toen tegen mijn vrouw: ‘Ik heb heel veel hoofdtrainers gehad, één van de drie dingen gebeurt altijd. Ofwel drinken ze veel, ofwel zijn ze veel met vrouwen bezig, ofwel eten ze veel. Dan heb ik tegen haar gezegd: ‘Oké, jij mag kiezen nu.”

Haar keuze was dan ook rap gemaakt. “Toen zei ze: ‘Ja, dan kies ik toch voor het eten’. Dus vanaf nu, als ik dan een kilootje bijkom, kan ik altijd zeggen van: ‘Ja, je hebt er zelf voor gekozen.’”

T1 is vanaf 22 november in zes wekelijkse afleveringen te zien, elke vrijdagavond om 22u40 op Play Sports (betaalzender van Telenet, red.). De docureeks wil een diepe en persoonlijke kijk bieden in het leven langs de zijlijn en de impact daarvan op het privé- en gezinsleven. Acht hoofdtrainers komen aan bod: Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs, Georges Leekens en Glen De Boeck.