Peter Van der Heyden leidt u rond op de shootings voor de Golden Palace Ball in Antwerpen Mathieu Goedefroy

27 februari 2018

09u41 0

Leve het amateurvoetbal! Op 9 maart staat op de Bosuil in Antwerpen het tweede Gala van de Golden Palace Ball gepland. Daarbij krijgen de beste spelers en speelsters van elke provinciale reeks een trofee overhandigd. Vorige week werden in Antwerpen al de eerste nominatiefilmpjes opgenomen. Peter Van der Heyden - voormalig verdediger van onder meer Wolfsburg en Club Brugge - gaf ons alvast een bijzonder enthousiaste rondleiding. De komende weken gaan we nog op bezoek in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.