Peter Maes wordt nieuwe coach van Lommel SK: “Heel tevreden dat ik terug aan de slag kan” MVS

17 oktober 2019

12u59 16 Belgisch voetbal Verrassing van formaat in het Soevereinstadion van Lommel SK. Daar werd vanmiddag niemand minder dan Peter Maes voorgesteld als nieuwe T1.

Maes ging vanmorgen in Londen onderhandelen met Udi Shochatovitch, de eigenaar van Lommel, en bereikte een akkoord. Vanmiddag werd hij in Lommel voorgesteld als nieuwe trainer van de 1B-club. Om 15 uur leidt hij ook de training.

“Ik ben heel tevreden dat ik terug aan de slag kan als coach”, zei de 55-jarige Maes op een persconferentie. “Woensdagochtend werd ik gecontacteerd door sportief directeur Ronny Van Geneugden met de vraag of het me interesseerde. Als ik dan zie hoeveel engagement er hier is, hoeveel voetbalknowhow er hier samen zit, dat ik met Ronny, Harm (Van Veldhoven, red.) Philip (Haagdoren, red) oude vrienden tegenkom... Dan lijkt het me heel mooi om hier te werken. Gisteravond vertrokken Ronny en ik dan naar Londen, waar ik een heel goed gesprek had met Udi. Het klikte meteen. Ik stond perplex wat de bedoelingen van die man zijn op langere termijn. Dat avontuur zinde me wel en ik heb dan ook heel snel besloten om in dit verhaal te stappen. Dat de club waar ik mijn jeugd heb doorgebracht mij nu wil omarmen, na een heel moeilijke periode voor mij het voorbije jaar, dat doet me wel iets. Daarom wil ik ook absoluut dit project laten slagen. Ik wil weer enthousiasme op het veld creëren en dat overbrengen op het veld. Bij elke club waar ik gewerkt heb, ben ik daar in geslaagd. Nu hoop ik dat ook in mijn eigen dorp te kunnen doen.”

Veljkovic

Exact een jaar geleden was Maes het eerste slachtoffer van Dejan Veljkovic’ spijtoptantschap in het voetbalschandaal. De Servische voetbalmakelaar gaf het gerecht ernstige aanwijzigingen dat de ex-trainer van Lokeren en Genk in het zwart werd betaald via valse scoutingsfacturen. Enkele dagen later werd Maes bovendien ontslagen als trainer van Lokeren. Dat gebeurde op 27 oktober 2018, na een 0-0-gelijkspel tegen Oostende. De Waaslanders stonden toen gedeeld laatste met 6 op 36. Sindsdien zat de Limburger zonder werk.

Bij Lommel - waar hij ook woont - volgt Maes Stefan Gislason op. De IJslander werd vanmorgen de deur gewezen wegens tegenvallende resultaten. Lommel staat momenteel voorlaatste in 1B met 7 op 30.

Als speler brak Maes in 1982 door als prof bij... Lommel SK. Hij speelde er zeven seizoenen en was er ploegmaat van onder andere Harm van Veldhoven, Patrick Goots en Philip Haagdoren. In 1987 promoveerde hij met Lommel naar tweede klasse.

Trainerscarrière Peter Maes

2001-2006: Verbroedering Geel

2006-2010: KV Mechelen

2010-2015: Sporting Lokeren

2015-dec 2016: RC Genk

2017-okt 2018: Sporting Lokeren

17 okt 2019: Lommel SK

Palmares

2006: promotie naar eerste klasse met KV Mechelen

2009: finale Beker van België met KV Mechelen

2012: winst Beker van België met Lokeren

2012: Trofee Raymond Goethals

2013: Guy Thys Award

2014: winst Beker van België met Lokeren

2014: Trainer van het Jaar

2014-2015: groepsfase Europa League met Lokeren