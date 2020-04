Peter Croonen: “Wanneer je Club tot kampioen kroont, moet je ook onderin ranking de logica respecteren” JBE/ODBS

02 april 2020

17u41

Bron: VTM NIEUWS 3

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In een Skypegesprek met VTM NIEUWS stelt Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, dat er vandaag in zijn Raad van Bestuur geen onenigheid was om Club Brugge tot kampioen van het seizoen 2019-2020 te kronen. Dat moet alleen nog door de Algemene Vergadering bekrachtigd worden. “De verdienste van Club is dat ze na 29 speeldagen vijftien punten voorstaan, dus ik denk dat daar weinig discussie over kan zijn. De logica is dan wel dat als je voor het ene de ranking respecteert, dat ook voor het andere doet.” Lees: voor Peter Croonen moet Waasland-Beveren degraderen, tenzij er een andere club (KV Oostende?) naast een licentie grijpt.

Croonen over volgend seizoen: “Competitie met 18 kan”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoe het nu moet met volgend seizoen? Een competitie met 18 clubs? Zonder play-offs? “Dat is een van de onderwerpen waarover de werkgroep zich zal buigen. Ik vind het vooral belangrijk dat de coronadruk nu niet langer op het debat weegt. Het is geen geheim dat ik persoonlijk een voorstander ben van de play-offs, maar daarover zal eerst de werkgroep en dan de Algemene Vergadering beslissen.”

Croonen over stopzetting: “Verder doen zowel maatschappelijk als sportief niet menselijk”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het was een heel sereen debat”, aldus Croonen nog over de videoconferentie van de Raad van Bestuur van de Pro League. “De prioriteit ligt nu niet bij voetbal en bij sport in het algemeen. Vanuit die wetenschap probeer je dan te kijken wat nog mogelijk is. Als je dan weet dat met publiek spelen tot 30 juni geen optie is, dat je het gevaar loopt dat spelers besmet kunnen raken met alle gevolgen vandien... dan is proberen verder te doen krampachtig en zowel maatschappelijk als sportief niet menselijk. Natuurlijk is dit voor een aantal clubs niet het wenselijke scenario, zoals voor RC Genk, maar iedereen aanvaardt dat voor uitzonderlijke omstandigheden uitzonderlijke beslissingen nodig zijn.” Over een mogelijke bekerfinale en return in de titelmatch tussen OHL en Beerschot wou Croonen zich niet uitspreken.