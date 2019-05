Peter Croonen (KRC Genk) verkozen tot nieuwe voorzitter van de Pro League Redactie

22 mei 2019

15u56 0 Belgisch voetbal Peter Croonen is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Pro League. Op een bijzondere Algemene Vergadering kreeg Croonen de unanieme steun van de stemgerechtigden. De Genk-voorzitter volgt Marc Coucke (RSC Anderlecht) op aan het hoofd van de Pro League. Croonen was de enige kandidaat.

Het zijn hoogdagen voor de 49-jarige Croonen, die sinds maart 2018 een zitje heeft in de raad van bestuur. Vorige week mocht de Limburgse ondernemer zijn eerste landstitel met KRC Genk vieren. Nu neemt hij ook de plaats in van Marc Coucke, die in april zijn mandaat als voorzitter van de Pro League ter beschikking stelde.

De Anderlecht-preses volgde in juni 2018 Roger Vanden Stock op, maar stapte nog geen jaar later al op. Coucke noemde het voorzitterschap gevoelig voor belangenconflicten en ontzettend tijdrovend. Hij wilde zich focussen op zijn verplichtingen bij RSCA. Croonen maakte indruk op zijn collega-voetbalbestuurders door zijn werkethiek.

Peter Croonen wordt met unanimiteit van de stemmen van de Algemene Vergadering verkozen tot voorzitter van de Pro League - A l'unanimité des voix de l'Assemblée Générale, Peter Croonen est élu président de la Pro League. Pro League(@ ProLeagueBE) link

Overzicht van Pro League-voorzitters:

1974-1981: Roger Petit

1981-1986: Michel D’Hooghe

1986-1996: Roger Vanden Stock

1996-1999: Eddy Wauters

2001-2007: Jean-Marie Philips

2007-2012: Ivan De Witte

2012-2013: Ronny Verhelst

2013: José Zurstrassen

2013-2014: Michel Dupont

2014-2015: Peter Quaghebeur (ad interim)

2015-2018: Roger Vanden Stock

2018-2019: Marc Coucke

2019-....: Peter Croonen