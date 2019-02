Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, over zijn elfpuntenplan: “2019 moet het Jaar van de Verandering worden” Niels Vleminckx

01 februari 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Toen Peter Bossaert (52) pas CEO van de voetbalbond werd, brak het voetbalschandaal uit. Zijn kritiek was vernietigend. “De KBVB is onbestuurbaar.” Drie maanden later timmert hij – milder – aan de weg naar goed bestuur. “Het is geen sprint, maar een marathon.”

“Kom even kijken. Het wordt fantastisch.” Peter Bossaert wijst over de velden achter het Martin’s Red Hotel in Tubize. Op de landbouwgrond pal op de taalgrens, vertelt hij trots, komen vier extra voetbalvelden. De nieuwe CEO van de voetbalbond ziet er in zijn strakke kostuum dan wel zakelijk uit, wanneer hij spreekt over de ­toekomstige thuis van zijn nieuwe werkgever klinkt hij als een supporter die vertelt over zijn ­favoriete club. Bossaert, met pretoogjes: “Het wordt hier het Mekka van de topsport.”

