Paul Van Himst viert 75ste verjaardag: "Hoe meer de mensen Anderlecht haten, hoe meer Anderlechtenaar ik word"

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch Voetbal Popol is 75. Nooit stond paars en wit een voetballer zo mooi. Het DNA van RSC Anderlecht zit dezer dagen op de hoogste rij van de eretribune. Sterren komen en sterren gaan in het Astridpark, alleen Popol blijft bestaan. Aan alle vrienden en vijanden van Anderlecht – ga staan voor Paul Van Himst. 75!

Gelukkige verjaardag, Paul.

Paul Van Himst: (zucht eens diep) "Danke."

Hoe voelt het om 75 te zijn?

(na een stilte) "Ik heb er nooit mee ingezeten om ouder te worden, maar nu begint het toch een beetje... allez, ja – ik voel mij gelijk een oude auto: hij rijdt niet slecht, maar goed optrekken aan de lichten zit er niet meer in. (herpakt zich) Maar ça va, ik mag niet ­klagen. Ik leid nog een actief leven, ik verzorg me, en af en toe vlieg ik er eens in."

Wat moet ik daaronder verstaan?

"Met kameraden – blijven hangen, een glaske drinken... Ik ben nooit een uitgaander geweest, maar met een toffe bende aan tafel kan ik mij laten gaan. ’s Ochtends ga ik meestal naar het bureel (van het familiebedrijf Brésorkoffie, red.) – ik loop daar wat rond, doe de nodige telefoons, lees mijn mails... – en ’s middags ga ik uit eten. Nu met u, vaak met Eddy (Merckx, red.), of met andere vrienden. In de namiddag doe ik niet veel. ’s Avonds ga ik naar de trainingen zien van mijn kleinkinderen bij Anderlecht, en voor ik ga slapen kijk ik altijd nog wat voetbal."

Wat boeit Paul en zijn kameraden als jullie ­doorzakken?

"De voetbal. Koers. Wat gij allemaal schrijft in de gazet (lacht) – sommigen zijn het eens met wat er staat, anderen niet."

Kon je over voetbal babbelen met Arlette (zijn echtgenote die in 2013 overleed na een slepende ziekte)?

"Ja, toch wel. Zij kwam naar alle thuiswedstrijden van mij... En ze kon de waarheid vertellen. Later heb ik van haar nooit één verkeerd woord mogen zeggen over een wedstrijd van een van de kleinkinderen, maar mij heeft ze wel nooit gespaard – ‘dit’ was niet goed, ‘dat’ was niet goed. Wat zeg je dan als man? Ge moet uw vrouw niet altijd gelijk geven, hé. (lacht)"

