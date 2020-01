Parket Limburg behandelt klacht van STVV tegen Standard wegens transfer Edmilson Redactie

29 januari 2020

13u05

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Naast de Naast de klacht van het management van voetballer Junior Edmilson tegen Standard Luik en het clubbestuur is er door eersteklasser Sint-Truiden een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen de Luikse club. De Limburgers menen dat er sprake is van oplichting, omdat Standard gelogen zou hebben over het transferbedrag van Edmilson, toen die naar het Qatarese Al Duhail SCS verhuisde. De klacht van het management van Edmilson is naar een onderzoeksrechter in Luik verhuisd, terwijl de klacht van STVV bij het gerecht in Limburg zit.

Het gerecht onderzoekt mogelijke onregelmatigheden bij de transfer in de zomer van 2018 van Junior Edmilson van Standard Luik naar het Qatarese Al Duhail SC. In januari 2016 trok Edmilson van Sint-Truiden naar Standard Luik. In het contract werd vermeld dat STVV bij een eventuele doorverkoop recht heeft op 40 procent van de meerwaarde, boven de 1,2 miljoen euro die Standard betaalt. Tweeënhalf jaar later wil Edmilson naar het buitenland verhuizen. Bruno Venanzi had geprobeerd om die 40 procent af te kopen om zo 100 procent eigenaar van de voetballer te worden, maar de CEO van Sint-Truiden, Takayuki Tateishi, hield het been stijf. Uiteindelijk vertrok Edmilson volgens Standard voor 2 miljoen euro naar Qatar. STVV vindt dat transferbedrag bizar en dus rezen er vermoedens van oplichting.

Nochtans was het Italiaanse Fiorentina bereid om 5 miljoen euro op tafel te leggen. Er zou echter nog een deal gesloten zijn, namelijk dat de Qatarese club 3,2 miljoen euro betaalde voor een samenwerkingsovereenkomst waarbij Standard Luik in januari 2019 in Doha op winterstage zou komen. Standard trok echter naar Marbella. Al Duhail SC betaalde voor Edmilson in totaal 5,2 miljoen euro, waardoor Sint-Truiden recht zou hebben op 1,6 miljoen euro en niet de ontvangen 320.000 euro. De Limburgse persmagistraat Jeroen Swijsen verduidelijkte dat er twee gelijkaardige klachten lopen, waarvan een in Luik en een in Hasselt.