Pareltje uit eerste klasse B: sensatie van Union maakt wereldgoal met fluwelen hakbal MDB

16 september 2018

08u00 0

Youssoufou Niakaté maakt dezer dagen grote sier bij Union Saint-Gilloise. Dat onderstreepte de 25-jarige Fransman gisteren. Tegen Roeselare achtte Niakaté zijn moment gekomen om uit te pakken met een meer dan fraaie treffer. In de 77ste minuut werkte de spits een voorzet met een nonchalante hakbal tegen de touwen. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij mocht juichen. Niakaté, die overkwam van de Franse derdeklasser US Boulogne, scoorde nog een keer in de 2-0-zege tegen Roeselare. Zo zit hij na zes competitiewedstrijden al aan zeven doelpunten.

76’ | 1-0 | GOOOOOAAAAAAAL ! Quel magnifique but de Niakaté 🔥🤩 ! Notre meilleur buteur place l'Union aux commandes ! #USGROE pic.twitter.com/CvRQn1qYnN Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link