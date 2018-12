Panini lanceert nieuw album met Gouden Schoen-pagina: Het Laatste Nieuws helpt u morgen met afhaalbon op weg Redactie

07 december 2018

11u40 0

Het plakken en ruilen kan opnieuw beginnen. Panini lanceert vandaag het nieuwste stickeralbum van de Belgische competitie. Magie in een pakje, waaruit alle ploegen en spelers uit de eerste en tweede klasse tevoorschijn kunnen komen. Van Club-uitblinker Hans Vanaken tot OHL-doelman Kawin Thamsatchanan. Daarnaast is er ook een unieke verzameling plaatjes. Ter gelegenheid van de 65ste editie van de Gouden Schoen staat er een dubbele pagina in het teken van deze legendarische trofee. In het album is plaats voor de retrostickers van iconische winnaars als Johan Boskamp en Vincent Kompany. Voor de laureaten van de komende editie is er eveneens een plekje voorzien. Het Laatste Nieuws helpt u alvast op weg. Morgen zit er een afhaalbon in onze krant, waarmee het album en zes stickers gratis afgehaald kunnen worden bij de persverkopers. We wensen u weinig dubbeltjes toe. (VDVJ)