Owngoal is pure slapstick, maar Union houdt tegen Tubeke in extremis de drie punten thuis

27 oktober 2018

Union Sint-Gillis heeft op de 12de speeldag van eerste klasse B met 3-2 gewonnen van AFC Tubeke. De Brusselaars wisten in het laatste kwartier een 0-2-achterstand om te buigen en houden zo hun kansen gaaf met het oog op de periodetitel.

Een vroege owngoal van Pietro Perdichizzi (8.) en een doelpunt van Marco Weymans (70.) zorgden ervoor dat Union bijna de hele wedstrijd moest achtervolgen. Vooral de 0-1 was slapstick van de bovenste plank.

Toch wisten de Brusselaars de wedstrijd in een kwartiertje volledig om te gooien. Na de doelpunten van goudhaantje Youssouf Niakaté (80.) en Roman Ferber (83.) zag het er naar uit dat Union een puntje uit de brand ging slepen. Maar diep in de blessuretijd schonk de Zuid-Afrikaan Percy Tau (90.+4) de thuisploeg nog de drie punten.

Met het oog op de felbegeerde periodetitel mocht Union geen punten morsen tegen Tubeke. Na het duel volgen er immers nog drie moeilijke wedstrijden tegen Beerschot-Wilrijk, Lommel en KV Mechelen. Union (20 punten) neemt in de stand tijdelijk de leiding over van KV Mechelen (18 punten), dat later op de avond Roeselare ontvangt. Lommel, dat morgen thuis tegen Westerlo speelt, volgt op 18 punten. Tubeke is de rode lantaarn in de eerste klasse B. De Waals-Brabanders hebben na 11 speeldagen slechts 6 punten kunnen sprokkelen.