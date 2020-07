OVERZICHT. Van nieuwe Raad van Bestuur tot het hele weekend voetbal: dit besliste de Pro League De voetbalredactie

07 juli 2020

14u41 15 Pro League De Pro League hield na een turbulent seizoen vandaag zijn laatste Algemene Vergadering voor het zomerreces. Er werd onder meer afgeklopt dat er volgend seizoen met zestien ploegen zal worden gespeeld in 1A (al kan het BAS nog roet in het eten gooien) en dat er een extra stijger uit 1B kan komen. De nummer twee van die reeks speelt immers barrages tegen de nummer 15 van 1A. En voorts werden ook al zeven namen al verkozen voor de Raad van Bestuur. Het gaat om Alexandre Grosjean (Standard), Mehdi Bayat (Charleroi), Sven Jacques (Antwerp), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Michel Louwagie (AA Gent) Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Ronny Verelst (KV Kortrijk). Ten slotte worden er geen wedstrijden meer op hetzelfde tijdstip gespeeld.

In een notendop, zo zal ons profvoetbal volgend seizoen georganiseerd zijn:

• 1A met zestien clubs (tenzij het BAS Waasland-Beveren nog gelijk geeft)

• Mini-play-offs in 1A. De nummers 1-4 spelen ‘Champions Play-offs’, de nummers 5-8 spelen voor een Europa League-ticket

• Nummer zestien uit 1A degradeert naar 1B. De kampioen van 1B stijgt dan weer naar 1A

• Ook de tweede uit 1B kan vanaf volgend seizoen stijgen naar 1A. Die moet barrages spelen tegen de vijftiende uit 1A

• De competitie in 1A zal zoals bekend op 7 augustus van start gaan, 1B begint op 21 augustus

• Pro League heeft het voorstel om de wedstrijden maximaal te spreiden, goedgekeurd. Er zullen geen wedstrijden meer op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Voortaan komt er ook voetbal om 16u15 op zaterdag en op zondag om 13u30

Croonen: “Hoop dat de discussie rond het format nu voorbij is”

Zestien ploegen, verkorte play-offs voor Europese tickets en mogelijk twee dalers. “Ik hoop dat de discussie nu voorbij is”, sprak Pro League-voorzitter Peter Croonen op de persconferentie.

Cercle Brugge stelde nog een competitieformule met 18 ploegen voor om Waasland-Beveren, OHL en Beerschot aan boord te halen in 1A, maar daar was geen draagvlak meer voor. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) besliste immers dat de Pro League correct gehandeld had. “De conclusie was dat de beslissingen die we namen op 15 mei proportioneel waren gezien de coronacrisis en ook het dichtst lagen bij de reglementen en de sportieve logica”, zegt Croonen. “Bovendien, dat is een belangrijk argument, wat als de pandemie opnieuw opspeelt? Dan oordeelde de BMA dat een competitie met zestien ploegen makkelijker af te werken is dan een competitie met achttien teams.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is nog even wachten op het vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), waar Waasland-Beveren zijn laatste hoop in stelt. De uitspraak zou eerstdaags vallen. “We willen dus niet vooruitlopen op de zaken, maar we denken dat ook daar bekrachtiging zal volgen van de beslissingen genomen op 15 mei. Dan kan er eindelijk een punt achter het seizoen gezet worden. Dat is goed. Ik heb zin in het nieuwe seizoen. Dat er snel opnieuw een bal mag rollen op het gras.”

Op 15 mei werd beslist om na 29 speeldagen een punt te zetten achter het voetbalseizoen, met inachtname van de sportieve gevolgen van het klassement op dat moment. Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen, Waasland-Beveren tot degradant. “We zijn nog teruggekeerd naar een discussie ten gronde, maar ik hoop dat die na vandaag voorbij is. Het is heel jammer voor Waasand-Beveren dat de club het sportief niet kan uitvechten, maar in de coronaomstandigheden moesten we knopen doorhakken. OHL en Beerschot zullen gelukkig wel sportief kunnen uitvechten wie volgend seizoen in 1A zit.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.