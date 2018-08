OVERZICHT. Deze spelers kwamen en gingen bij onze eersteklassers De voetbalredactie

01 september 2018

De zomermercato zit erop. Heel wat eersteklassers toonden zich bijzonder bedrijvig. Hier vindt u een glashelder overzicht van alle inkomende en uitgaande transfers uit de Jupiler Pro League.

AA Gent:

IN: Igor Plastun (27, Ludogorets), Stallone Limbombe (27, Antwerp), Jari De Busser (18, Lierse), Jean-Luc Dompé (22, Standard), Eric Smith (21, IFK Nörrkoping), Ahmed Mostafa (20, Petrojet), Franck Bahi (19, Gangan FC), Ofir Davidzada (27, Maccabi Tel Aviv, einde huur), Peter Olayinka (22, Zulte Waregem, einde huur), Colin Coosemans (25, KV Mechelen), Vadis Odjidja-Ofoe (29, Olympiakos), Giorgi Kvilitaia (24, Rapid Wenen), Arnaud Souquet (26, Nice), Philip Azango (21, Trencin), Ben Lederman (18, Barcelona), Timothy Derijck (31, Zulte Waregem), Anderson Arroyo (18, Liverpool, huur)

OUT: Samuel Gigot (24, Spartak Moskou) - Stefan Mitrovic (28, Strasbourg) - Noel Soumah (23, Westerlo), Anders Christiansen (28, Malmö), Noë Dussenne (26, terug naar Crotone), Danijel Milicevic (32, Eupen), Lior Inbrum (22, Beitar Jeruzalem), Deiver Machado (24, Atlético Nacional, verhuurd), Elton Kabangu (20, FC Eindhoven, verhuurd), Moses Simon (23, Levante), Samuel Kalu (20, Bordeaux), Thomas Foket (23, Reims), Anthony Swolfs (20, Waasland-Beveren), Peter Olayinka (22, Slavia Praag), Rangelo Janga (26, Astana FK), Yuya Kubo (24, FC Nürnberg, huur), Ricardo Avila (21, CD Universitario), Siebe Horemans (20, SBV Excelsior), Darko Bjedov (29, FK Rad, huur), Jose Luis Rodriguez (20, Alaves),

Anderlecht:

IN: Yevhen Makarenko (27, KV Kortrijk), Elias Cobbaut (20, KV Mechelen), Knowledge Musona (28, KV Oostende), Antonio Milic (24, KV Oostende), Luka Adzic (19, Rode Ster Belgrado), Kristal Abazaj (21, KF Skënderbeu), Thomas Didillon (22, FC Metz), Ognjen Vranjes (28, AEK Athene), Isaac Kiese Thelin (26, Waasland-Beveren, einde huur), Aaron Leya Iseka (20, Zulte waregem), Landry Dimata (20, VFL Wolfsburg), Zakaria Bakkali (22, Valencia), James Alexander lawrence (26, Trencin), Bubacarr Sanneh (23, Midtjylland)

OUT: Uros Spajic (25, Krasnodar), Mahmoud Hassan Trezeguet (23, Kasimpasa), Jorn Vancamp (19, Beerschot-Wilrijk), Wout Faes (20, KV Oostende), Idrissa Doumbia (20, Akhmat Grozny), Matz Sels (26, Newcastle, einde huur), Henry Onyekuru (21, Everton, einde huur), Massimo Bruno (24, RB Leipzig, einde huur), Lazar Markovic (24, Liverpool, einde huur), Olivier Deschacht (37, einde contract), Alexandru Chipciu (29, Sparta Praag, verhuurd), Stéphane Badji (28, Bursaspor), Dylan Lambrecth (25, contract ontbonden), Isaac Kiese Thelin (26, Bayer Leverkusen), Silvère Ganvoula (22, Bochum, huur), Josué Sa (26, Kasimpasa, huur), Leander Dendoncker (23, Wolverhampton, huur), Lukasz Teodorczyk (27, Udinese), Kara (28, Nantes),

Antwerp:

IN: Jonathan Bolingi (23, Standard), Ivo Rodrigues (23, Porto), Antoine Bernier (20, Anderlecht), Aurélio Buta (21, Benfica), Sambou Yatabaré (29, Werder Bremen), Daniel Opare (27, Augsburg), Matheus Borges (26, Londrina Esporte Clube), Simen Kristiansen Juklerød (24, Valerenga IF), Dieumerci Mbokani (32, Dynamo Kiev), Lior Refaelov (32, Club Brugge), Amara Baby (29, Charleroi), Yves De Winter (31, Roeselare), Omar Govea (22, Porto, huur), Abdoulaye Seck (26, Sandjeford)

OUT: Stallone Limbombe (27, AA Gent), Kevin Debaty (29, Waasland-Beveren), Joaquin Ardaiz (19, El Tanque Sisley, einde huur), Alexander Corryn (24, KV Mechelen, einde huur), Ritchie De Laet (29, Aston Villa, einde huur), Jens Teunckens (20, Club Brugge, einde huur), Roberto Nuñez (22, einde contract) Moustapha Sall (32, einde contract), Jonathan Pitroipa (32, einde contract), Tino-Sven Susic (26, VVV-Venlo), Sébastien Siani (31, Al-Jazira), Nader Ghandri (23, Westerlo)

Cercle Brugge:

IN: Abud Omar (25, Slavia Sofia), Yoan Etienne (21, Monaco), Kevin Appin (20, Monaco), Pierre Daniel Nguinda (22, Monaco), Franck Irie (20, Monaco), Arnaud Lusamba (21, OGC Nice, huur), Victor Alexander da Silva (18, Cruzeiro), Irvin Cardona (20, Monaco, huur), Naomichi Ueda (23, Naomichi Ueda), Andi Koshi (17, PSV), Kylian Hazard (23, Chelsea, huur), Adrien Bongiovanni (18, AS Monaco, huur), Nabil Alioui (19, AS Monaco, huur)

OUT: Guillaume De Schrijver (21, Westerlo), Emanuel Imorou (29, Auxerre), Elderson Echiéjilé (30, Monaco, einde huur), Jordy Gaspar (21, Monaco, einde huur), Tristan Muyumba (21, Monaco, einde huur), Guévin Tormin (21, Monaco, einde huur), Gianni Bruno (26, einde contract), Benjamin Delacourt (32, einde contract), Crysan (21, einde contract), Stephan Buyl (25, contract ontbonden)

Club Brugge:

IN: Clinton Mata (25, Charleroi), Karlu Letica (21, Halduk Split), Siebe Schrijvers (21, Genk), Mats Rits (24, KV Mechelen), Arnout Groeneveld (21, NEC Nijmegen), Luan Peres Petroni (23, Ituano Futebol Clube), Sander Coopman (23, Zulte Waregem, einde huur), Jérémy Perbet (33, Kortrijk, einde huur), Riley McGree (19, Newcastle Jets, einde huur), Elton Acolatse (22, STVV, einde huur), Fran Brodic (21, Catania, einde huur), Dorin Rotariu (22, Moeskroen, einde huur), Matej Mitrovic (24, Besiktas), Arnaut Groeneveld Danjuma (21, PSV), Kaveh Rezaei (26, Charleroi)

OUT: Nikola Storm (23, KV Mechelen), Jens Teunckens (20, Antwerp), Kenneth Vermeer (32, Feyenoord, einde huur), Jordy Clasie (27, Southampton, einde huur), Timmy Simons (41, einde contract), Niels Verbrugh (20, Roda JC), Jérémy Perbet (33, Charleroi), Jordi Vanlerberghe (22, KV Oostende, huur), Sander Coopman (23, Oostende), Ricardo van Rhijn (27, AZ), Ahmed Touba (20, OH Leuven, huur), Alexander Scholz (25, Midtjylland), Tomás Pina (30, Alaves), Lior Refaelov (32, Antwerp, huur)

RSC Charleroi:

IN: Ali Gholizadeh (22,Saipa,), Omid Noorafkan (21, Esteghlal), Jérémy Perbet (33, Club Brugge), Ethan Poulain (20, La Louvière, einde huur), Benjamin Boulenger (28, OH Leuven, einde huur), Clinton Mata (25, RC Genk, einde huur), Florent Stevance (29, Tubeke, einde huur), Dorian Dervite (29, transfervrij), Victor Osimhen (19, Wolfsburg), Massimo Bruno (24, RB Leipzig), David Henen (22, Everton), Gabriele Angella (29, Udinese, huur)

OUT: Clinton Mata (25, Club Brugge), David Pollet (29, Eupen), Anthony D’Alberto (23, Braga B, einde huur), Jordan Remacle (31, einde contract), Kaveh Rezaei (26, Charleroi), Amara Baby (29, Antwerp)

KAS Eupen:

IN: Mégan Laurent (26, Lierse), Julian Schauerte (30, Fortuna Düsseldorf), Xavi Molina (31, Gimnàstic), Danijel Milicevic (32, AA Gent), Ivan Yagan (28,Lierse), David Pollet (29, Charleroi), Cheick Keita (22, Birmingham, gehuurd), Souleymane Aw (19, Roeselare, einde huur), Mario Ortiz (29, Cultural Leonesa, einde huur), Sulayman Marreh (22, Watford, huur), Morteza Pouraliganji (26, Al Sadd), Samuel Essende (20, PSG, huur)

OUT: Mickaël Tirpan (24, Lokeren), Damien Mouchamps (22,RFC Luik), Marc Valiente (31, Partizan Belgrado), Mamadou Koné (26, CD Leganés, einde huur), Mathieu Peybernes (27, FC Lorient, einde huur), Odeni George (23, einde contract), Nicolas Verdier (31, einde contract)

Racing Genk:

IN: Dieumerci Ndongala (27, Standard), Jakub Piotrowski (20, Pogon Szczecin), Joseph Paintsil (20, Tema Youth via Ferencvaros), Vladimir Screciu (18, CS U Craiova), Zinho Gano (24, KV Oostende), Jhon Lucumi (20, Deportivo Cali), Ivan Fiolic (22, GNK Dinamo Zagreb)

OUT: Siebe Schrijvers (21, Club Brugge), Omar Colley (25, Sampdoria, centrale verdediger), Dante Vanzeir (20, Beerschot-Wilrijk), Clinton Mata (25, Charleroi, einde huur), Thomas Buffel (37, einde contract), Christophe Janssens (20, Westerlo), Gaëtan Coucke (19, Lommel SK, uitgeleend), Paolo Sabak (19, NEC) Amine Khammas (19, FC Den Bosch, huur), Nikos Karelis (26, PAOK), Manuel Benson (21, Moeskroen, huur), Jakub Brabec (25, Rizespor), Kino Delorge (20, Lommel, huur)

KV Kortrijk:

IN: Jarno De Smet (19, SK Lommel), Ilombe Mboyo (31, FC Sion), Mohammad Naderi (21,Tractor Sazi), Jean Marco Toualy (19, Salitas FC), Rubenilson dos Santos da Rocha 'Kanu' (30, vrije speler), Brendan Hines-Ike (23, Örebrö), Charis Charisis (23, PAOK Saloniki, huur), Julien De Sart (23, Middlesbrough), Prince Kasongo (19, TP Mazembe, huur), Abel Mufind Kasong (19, TP Mazembe, huur), Petar Golubovic (24, AS Roma), Andriy Batsula (26, FK Oleksandria), Imoh Ezekiel (24, Las Palmas), Alioune Camara (21), Felipe Avenatti (25, Bologna, huur)

UIT: Yevhen Makarenko (27, Anderlecht), Erik Palmer Brown (21, Manchester City, einde huur) Jérémy Perbet (33, Club Brugge, einde huur), Bryan Verboom (26), Stijn De Smet (33, Roeselare), Thanasis Papazoglou (30, Hapoel Haifa), Erik Palmer-Brown (21, NAC Breda), Hervé Kagé (29, Adana Demirspor), Vladimir Kovacevic (25, Sheriff Tiraspol, huur)

KSC Lokeren:

IN: Mickaël Tirpan (24, Eupen), Robin Mantel (17, Geel), Bambo Diaby (20, Sampdoria), Nikola Jambor (22, NK Osijek), Mario Ticinovic (26, Hajduk Split), Przemyslaw Frankowski (23, Jagiellonia Bialystok), Olivier Deschacht (37, vrij), Djordje Jovanovic (19, Partizan), Omri Ben Harush (28, Maccabi Haifi)

OUT: Sami Kehli (27, OHL), Dieter Creemers (20, Lommel SK), Joran Triest (21, VW Hamme), Jean Alassane Mendy (28, contract ontbonden), Luciano Slagveer (24, FC Emmen, verhuurd), Bo Geens (22, einde contract), Nikola Jambor (22, Rio Ave FC), Tom De Sutter (33, contract ontbonden), Mijat Marić (34, FC Lugano), Robin Söder (27, IFK Göteborg), Lewis Enoh (25, Politehnica Iasi)

Moeskroen:

IN: Jean Butez (23, Rijsel), Luca Napoleone (24, KSK Heist), Luka Lukovic (21, Backa), Mico Kuzmanovic (22, FK Sarajevo), Mathéo Vroman (17, jeugdopleiding Futurosport), Idrissa Sambu (20, Spartak Moskou), Vagner (32, Boavista), Daniel Graovac (24, Zeljeznicar), Aleksa Damjanac (19, RCD Mallorca B), Jesus David Marimon (19, Once Caldas), Benson (21, Genk, huur), Noe Dussenne (26, Crotone), Marko Bakic (24, Braga, huur)

OUT: Jonathan Bolingi (24, Standard, einde huur), Dorin Rotariu (22, Club Brugge, einde huur), Taiwo Awoniyi (20, Liverpool, einde huur), Omar Govea (22, Porto B, einde huur)

KV Oostende:

IN: François Marquet (23, Waasland-Beveren), Indy Boonen (19, Manchester United), Sindrit Guri (24, Kukesi), Goran Milovic (29, Chongqinf Lifan), Wout Faes (20, Anderlecht), Fabrice Ondoa (22, Sevilla B), Fashion Junior Sakala (21, Spartak Moskou B), Jordi Vanlerberghe (22, Club Brugge, huur), Sander Coopman (23, Club Brugge), Laurens De Bock (25, Leeds United, huur)

OUT: Knowledge Musona (28, Anderlecht), Antonio Milic (24, Anderlecht), Andile Jali (28, Mamelodi Sundowns, ), Franck Berrier (34, KV Mechelen, ), Mike Vanhamel (28, Beerschot Wilrijk), Joseph Akpala (31, einde contract), Zinho Gano (24, Genk), Nicolas Rajsel (25, Roeselare, huur), Mathias Bossaerts (22, NEC), Rocky Bushiri (18, Eupen), Ramin Rezaeian (28, contract ontbonden)

Standard:

IN: Mehdi Carcela (29, Granada), Kostas Laifis (25, Olympiakos), Samuel Bastien (21, Chievo), Senna Miangue (21, Cagliari, huur), Milos Kosanovic (28, Göztepe, einde huur), Ryan Mmaee (20, Waasland-Beveren, einde huur), Farouk Miya (20, Sebail, einde huur), Luis Pedro Cavanda (27, Galatasaray), Alan Rodriguez (16, FC Lausanne), Orlando Sa (30, Henan Jianye), Obbi Oulare (22, Watford, huur), Hao Zhang (19, Beijing Renhe FC)

UIT: Ishak Belfodil (26, Hoffenheim), Jonathan Boling, i (24, Antwerp), Mathieu Dossevi (30, Metz), Dieumerci Ndongala (27, KRC Genk), Jean-Luc Dompé (22, Gent), Samy Mmaee (21, STVV), Georgios Koutroubis (27, einde contract), Dimitri Lavalée (21, MVV, uitgeleend), Jérôme Déom (19, MVV, uitgeleend), Farouk Miya (20, HNK Gorica), Junior Edmilson (24, Al-Duhail), Duje Cup (28, Valladolid)

Sint-Truiden:

IN: Ibrahima Sory Sankhon (22, Horoya AC), Duckens Nazon (24, Wolverhampton), Thallyson Augusto Tavares Dias (26, Grêmio Novorizontino), Samy Mmaee (21, Standard), Wolke Janssens (23, Lierse, einde huur), Iebe Swers (21, Lommel, einde huur), Takahiro Sekine (23, FC Ingolstadt 04, huur), Wataru Endo (25, Urawa Red Diamonds), Pol Garcia Tena (23, Juventus), Elton Acolatse (22, Club Brugge), Alexandre De Bruyn (24, Lommel SK), Nelson Balongo (19, Boavista), Paul Gladon (26, Wolverhampton, huur), Daichi Kamada (22, Frankfurt, huur), Mohamed Buya Turay (23, Dalkurd FF), Yuta Koike (21, Ryutsu Kezai University)

OUT: Chuba Akpom (22, Arsenal, einde huur), Charilaos Charisis (23, PAOK, einde huur), Dimitrios Goutas (24, Olympiakos, einde huur), Babacar Gueye (23, Hannover 96, einde huur), Stelios Kitsiou (24, PAOK, einde huur), Igor Vetokele (26, Charlton, einde huur), Sergio Ayala (25, einde contract), Fabien Antunes (26, Westerlo, huur)

Waasland-Beveren:

IN: Aleksandar Vukotic (22, FK Krupa), Alexis Gamboa (19, Santos FC), Lamine Ndao (23, Quevilly, spits), Djihad Bizimana (21, APR FC), Paul Keita (26, zonder club), Oscar Threlkeld (24, Plymouth Argyle), Milan Massop (24, Excelsior Rotterdam), Karlo Lulic (22, NK Rudes), Daan Heymans (19, Westerlo), Davy Roef (24, Anderlecht), Tobias Salquist (23, Silkeborg IF), Kevin Debaty (29, Antwerp), Denzel Jubitana (19, KV Mechelen), Senne Van Dooren (21, Berchem Sport), Nicolas Orye (19, KSK Heist), Beni Badibanga (22, Standard), Din Sula (20, OHL), Rafidine Abdullah (24, FC Cadiz), Anthony Swolfs (20, AA Gent), Apostolos Vellios (26, Nottingham Forest, huur), Francesco Forte (25, Inter)

UIT: François Marquet (23, KV Oostende), Alessandro Cerigioni (25, Lommel), Erdin Demir (28, Zulte Waregem), Olivier Myny (23, OH Leuven), Aaron Dhondt (22, FC Knokke), Laurent Jans (25, FC Metz), Jonathan Buatu (24, Rio Ave), Victorien Angban (21, Chelsea, verdedigende middenvelder), Rachid Aït-Atmane (25, Sporting Gijon, einde huur), Isaac Kiese Thelin (26, Anderlecht, einde huur), Ryan Mmaee (20, Standard Luik, einde huur), Niels Verburgh (20, Club Brugge, einde huur), Merveille Goblet (23, einde contract), Mathias Janssens (20, einde contract), Jens Cools (27, einde contract), Niels De Schutter (29, einde contract), Maxim Nys (21, einde contract)

Zulte Waregem:

IN: Urho Nissilä (22, KuPS), Erdin Demir (28, Waasland-Beveren), Mikael Soisalo (20, Middlesbrough), Marco Bürki (24, Young Boys), Hicham Faik (25, Excelsior), Henrik Björdal (21, Brighton), Thomas Buffel (37, Racing Genk), Florian Tardieu (26, Sochaux), Robert Mühren (29, Sparta,einde huur), Bryan Verboom (26, KV Kortrijk,einde huur), Ben Reichert (24, Hapoel Acre,einde huur), Aliko Bala (21, Hapoel Acre,einde huur), Theo Bongonda (22, Celta de Vigo), Chris Bedia (22, Charleroi, huur), Mamadou Sylla (24, AA Gent, huur)

OUT: Brian Hamalainen (29, Dynamo Dresden), Peter Olayinka (22, AA Gent), Ivan Saponjic (20, Benfica B), Theo Bongonda (22, Celta de Vigo), Julien De Sart (23, Middlesbrough), Idrissa Doumbia (20, Anderlecht), Aaron Leya Iseka (20, Anderlecht), Sander Coopman (23, Club Brugge), Timothy Derijck (31, AA Gent), Koni De Winter (16, Juventus), Ben Reichert (24, FC Ashdod, huur), Gertjan De Mets (31, Beerschot-Wilrijk, huur), Fredrik Jensen (25, IFK Göteborg, huur)