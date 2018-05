Overname zo goed als rond: gokmiljardair koopt Union Mathieu Goedefroy

10 mei 2018

11u12 7 Belgisch Voetbal De ontknoping nadert. Behoudens een dramatische plotwending wordt tweedeklasser Union Sint-Gillis in de komende dagen officieel eigendom van de Britse miljardair en goktycoon Tony Bloom. "Enkel de laatste handtekeningen moeten nog gezet worden."

Een maand geleden kon u als eerste in onze krant lezen dat Bloom - in Engeland ook al eigenaar van Premier League-club Brighton & Hove Albion - zich bij het bestuur van Union had gemeld als kandidaat-overnemer. Via zijn bedrijf Starlizard - gespecialiseerd in het adviseren van gokkers en gokbedrijven over sportweddenschappen - wilde de voormalige professionele pokerspeler een grote meerderheid van de aandelen in handen krijgen.

Dertig dagen later is de overname een formaliteit geworden. Gisteren legden Bloom en Starlizard hun officiële bod neer bij de huidige aandeelhouders van de club. Zij kregen tot middernacht de tijd om het bod te counteren, maar volgens onze bronnen gebeurde dat niet. Volgens nieuwswebsite Bruzz heeft Auguste Weemaels, een van de belangrijkste aandeelhouders bij de club, het bod meteen aanvaard. Als er in de komende dagen geen lijken meer uit de kast vallen, is Union ten laatste begin volgende week eigendom van de kapitaalkrachtige Brit. "Enkel de laatste handtekeningen moeten nu nog gezet worden", klinkt het binnen de club.

Stadion blijft behouden

In de plannen van Bloom blijft de Duitser Jurgen Baatzsch - die zelf heel wat kapitaal in de club injecteerde - aan als voorzitter. Er wordt ook niet geraakt aan het Joseph Mariënstadion. Union was trouwens al langer op zoek naar vers kapitaal. De Brusselaars draaien het laagste budget van 1B en willen de komende jaren graag hogerop. Eerder werd de piste van een overname door Ghelamco-topman Paul Gheysens verlaten omdat die de club wilde weghalen uit het stadion waar het al bijna honderd jaar zijn thuiswedstrijden afwerkt.

Met Starlizard maakt trouwens voor het eerst een gokbedrijf zijn opwachting als clubeigenaar in ons profvoetbal. Extra opmerkelijk is dat het geesteskind van Tony Bloom gespecialiseerd is in sportweddenschappen. Toch liet men vanuit de Pro League vorige maand al weten geen graten te zien in de overname. "Het reglement stelt wel dat we Union extra voorwaarden kunnen opleggen voor het behalen van de licentie", zei CEO Pierre François in een reactie aan onze krant. "Op die manier kunnen we voorkomen dat er belangenvermenging optreedt." In Engeland voldoet Bloom met 'zijn' Brighton & Hove Albion al jaren aan zijn extra licentievoorwaarden, verwacht wordt dat er ook in ons land geen problemen opduiken.