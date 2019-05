Over collaborateurs, aasgieren en een bom die nooit ontplofte: terugblik op vijfde dag matchfixingproces NVK

27 mei 2019

16u32 6 Belgisch voetbal Beerschot, Lokeren en Tubize ruiken bloed. De in verdenking gestelde makelaars verweren zich met inhoudelijke argumenten. Terugblik op dag vijf van het matchfixingproces.

De laatste pleidooien van de tussenkomende partijen zorgden voor weinig écht nieuws onder de zon. Beerschot, Lokeren en Tubize, de drie clubs die iets te winnen hebben bij een veroordeling van KV Mechelen en Waasland-Beveren, beklemtoonden opnieuw hoe de pogingen tot wedstrijdvervalsing volgens hen een vaststaand feit zijn.

Grande Dejan

“De wedstrijd werd verkocht. Niets meer, niets minder.” De conclusie van Beerschot laat weinig ruimte voor interpretatie of context. “Het bewijs ligt er open en bloot”, meent advocaat Gillis. “En toch blijven een aantal partijen ontkennen.”

“Tot mijn verbazing heb ik vastgesteld dat Olivier Swolfs in een gesprek over het opstellen van Foulon in plaats van Demir over ‘verzwakken’ sprak. Dat is tussen de plooien van het debat terechtgekomen. Nog zoiets: Swolfs en Huyck spraken over de ‘garantie dat ze punten krijgen volgend jaar’. Ze spreken over ‘200.000 euro extra in kas’. Ik heb vorige week nog gezalfd naar Waasland-Beveren toe, maar als je dit hoort...”

Gillis haalde ook de figuur van Bart Vertenten aan - die voor alle duidelijkheid niet betrokken is in het bondsonderzoek. “Hij sprak Dejan Veljkovic aan met ‘grande Dejan’. Er is een telefoongesprek tussen de twee waarbij Vertenten op weg is naar de match KV Mechelen-Charleroi. In minuut ‘82 kreeg KVM toen een penalty, gemist door Rits. Aan de hand van de beelden kan je niets verkeerds afleiden. Maar wél aan de hand van dat gesprek.”

Collaborateur

Voor Lokeren citeerde advocaat Walter Van Steenbrugge uitgebreid uit de bondsvordering. Daaruit kan maar één ding blijken, vond hij: “Je hebt de aanstoker, KV Mechelen. De spelmaker, Dejan Veljkovic. En - ik heb er geen ander woord voor - de collaborateurs Waasland-Beveren.”

Dat Dirk Huyck in een interview aangaf niet op de hoogte te zijn van de meldingsplicht, lachte Van Steenbrugge met de nodige dramatiek weg. “Meneer Huyck zegt nu: ‘Wir haben es nicht gewusst.’ Maar wáárom heeft meneer Huyck de poging niet gemeld? Omdat hij eraan meegeholpen heeft, natuurlijk!”

Van Steenbrugge legde verder zelf verschillende puzzelstukken van de telefoontapes bij elkaar. Al moest hij daardoor hier en daar een kantje afsnijden om het geheel te laten passen. Zijn conclusie: KV Mechelen heeft “gesjoemeld”, Waasland-Beveren heeft dat op z’n minst “laten gebeuren”.

Lijkenpikker

Enkele verwerende partijen zouden later op de middag verwijzen naar de “aasgieren” die cirkelden boven de beschuldigden. Vooral Tubize speelde die rol van lijkenpikker uitstekend. De Waalse club degradeert normaal gezien naar het amateurvoetbal, en neemt daarom geen genoegen met de vordering om KV Mechelen naar 1B te laten degraderen.

“Volgens een letterlijke lezing van het reglement moet KVM degraderen uit de afdeling waarin ze zich op het moment van de uitspraak bevindt. Dat zal uit 1B zijn - dus naar Eerste Klasse Amateur”, menen de advocaten van Tubize. Die smeerden ook heel wat stroop om de baard van bondsprocureur Kris Wagner, die Tubizes redenering “niet volkomen onredelijk” had genoemd.

Lijdend voorwerp

Het supportersorgaan van Malinwa had dan weer juridisch opzoekwerk gedaan en was te weten gekomen dat de PV’s van de onderzoeksrechter niet helemaal overeenkwamen met de uitgeschreven samenvattingen van het bondsparket. Zo bestaat er een passage waarbij Dirk Huyck en Olivier Swolfs over “dat manneke” spraken - het bondsparket had de naam Olivier Somers toegevoegd als lijdend voorwerp. “Terwijl in het PV drie zinnen later duidelijk wordt dat dat ‘manneke’ Dejan Veljkovic is.”

De advocaten van de Mechelen-fans wezen ook fijntjes op het feit dat onderzoeksrechter Joris Raskin de telefoon van Paul Allaerts (Moeskroen) afgetapt had, met onder meer de motivering dat er vermoedens bestonden van ongeoorloofde contacten met scheidsrechters en het bondsparket. Dat laatste vonden de advocaten frappant. “Maar het verklaart waarom de onderste steen misschien niet wordt bovengehaald.”

De bom

Op voorhand werd veel verwacht van het pleidooi van makelaar Walter Mortelmans en zijn advocaten. Het draaide minder spectaculair uit. Meester Hugo Vandenberghe nam wel de bondsprocureur op de korrel omwille van zijn forse en weinig tot de verbeelding overlatende commentaren: “Het vermoeden van onschuld is een basisrecht. Maar meneer Wagner heeft dat geschonden. Hij duidt mijn cliënt op voorhand aan als schuldig, terwijl het strafdossier nog bezig is. Hebben we ooit een beter voorbeeld gekregen voor de schending van het vermoeden van onschuld?”

Jacques Arnauts, de tweede advocaat van Mortelmans, sprak van een “karaktermoord” door Wagner op Mortelmans. “Door het pleidooi van Kris Wagner is de perceptie gecreëerd dat mijn cliënt een bedrieger is. Zelfs al zou hij uiteindelijk vrijgesproken worden, is het proces in de publieke opinie al gemaakt.”

Kort en krachtig

Tot slot hielden makelaars Evert Maeschalck en Thomas Troch het kort en krachtig. Vooral Maeschalcks advocaat maakte een statement. “Ik mag dertig minuten spreken. Wel: ik heb maar dertig seconden nodig. Lees de samenvatting van het telefoongesprek tussen mijn cliënt en Dirk Huyck. Nergens valt de naam Veljkovic. Nergens valt een verwijzing naar matchfixing. Zélfs de naam Davy Roef valt niet eens. Het bondsparket wil gewoon zo graag schuldigen aanwijzen, dat het voorbij loopt aan de feiten.”

Ook Thomas Trochs advocaat hield het beknopt. Hij verweet de bondsprocureur dat die het spijtoptantschap van Olivier Myny afnam op basis van diens verklaring voor de onderzoeksrechter, omdat dat de enige geloofwaardige versie zou zijn van zijn drie getuigenissen. “Alleen geldt dat blijkbaar niet voor Thomas Troch, die tot vijf keer toe aan de onderzoeksrechter heeft gezegd dat hij Olivier Myny nooit gevraagd heeft zich sportief in te houden.” Dus, oordeelde hij: “De bondsprocureur is intellectueel oneerlijk.”

Ter herinnering: Troch had van zijn vennoot Mortelmans de melding gekregen dat KV Mechelen geïnteresseerd was in Myny. “Had hij dat achteraf gezien moeten melden? Natuurlijk. Maar op dat moment wist meneer Troch gewoon niet wat er boven zijn hoofd allemaal afspeelde.”

Troch zelf bevestigde dat, terwijl hij een zelfgeschreven verklaring aflas van een papier. “Want ik heb geleerd dat ik moet oppassen met álles wat ik zeg.” De makelaar zei hoezeer hij verveeld zat met de vaststelling dat Olivier Myny onrechtstreeks door zijn toedoen mee betrokken is geraakt in een schandaal dat er volgens hem uiteindelijk geen is. “Ik krijg het gevoel dat er moet en zal gestraft worden. Ongeacht de bewijzen.”

De kans bestaat dat die nog voor het einde van de week valt, al lijkt begin volgende week realistischer. Tegen de uitspraak is een beroep mogelijk voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De voetbalbond zou de procedure graag afgerond hebben voor 30 juni.