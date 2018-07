Opvallend: Deschacht traint mee met amateurclub Lochristi PJC/VDVJ/SJH

21 juli 2018

13u41

Belgisch Voetbal Het bos was hij beu. En dus traint Olivier Deschacht (37, ex-RSCA) mee met amateurclub Lochristi om fit te blijven.

De geïnteresseerden stonden in de rij - onder meer KV Kortrijk, Zulte Waregem en Antwerp informeerden -, maar voorlopig heeft Olivier Deschacht geen nieuwe club gevonden. De voormalige verdediger van Anderlecht, die afgelopen zomer geen nieuw contract kreeg in het Astridpark, ging dan maar op zijn ééntje lopen in het bos om fit te blijven. Alleen begon dat stilaan te vervelen, waarna Deschacht met een originele oplossing op de proppen kwam.

Sinds kort traint de Oost-Vlaming immers mee met amateurclub Lochristi, waar de voorzitter, coach en de helft van de spelersgroep vrienden zijn. Voor u denkt dat Deschacht een einde maakt aan zijn professionele carrière: het is vooralsnog niet de bedoeling om bij Lochristi te gaan voetballen. Wel wil hij via de club zijn ritme (en spelplezier) onderhouden, mocht er zich een mooie aanbieding aandienen. Komt die er niet, dan is de kans groot dat Deschacht er gewoon mee stopt.