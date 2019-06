Opnieuw verkiezingskoorts binnen Pro League: zes mandatarissen te kiezen YP

06 juni 2019

20u57

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Bovenop een bomvolle agenda moet de algemene vergadering van de Pro League morgen ook nog eens zes mandatarissen aanduiden om te zetelen in de nieuwe raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde woordvoerder Stijn Van Bever vandaag. Ook het mandaat van Paul Van der Schueren als vertegenwoordiger van 1B binnen de raad van bestuur van de Pro League loopt af.

De Pro League mocht vijf vertegenwoordigers aanstellen die zetelen in de raad van bestuur. Dat zijn op dit moment nog Mehdi Bayat (Charleroi), Mieke Declercq (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk), Paul Van der Schueren (OH Leuven) en Bart Verhaeghe (Club Brugge), ondervoorzitter van de KBVB. Maar hun mandaten lopen op het einde van het seizoen af, en dus moeten er door de raad van bestuur opvolgers gekozen worden. Die namen moeten nadien nog bekrachtigd worden op 22 juni, wanneer de KBVB zijn jaarlijkse algemene vergadering houdt.

Tegelijkertijd verandert de KBVB zijn structuur volledig en gaat het Uitvoerend Comité op de schop. Daarin zitten acht vertegenwoordigers van de Pro League. Bovenop de vijf bovenstaande gaat het om Bruno Venanzi (Standard), Luciano D'Onofrio (Antwerp) en Philippe Bormans (Union). Om de belangen van de Pro League te kunnen blijven verdedigen, krijgen de profclubs zes zetels in de nieuwe raad van bestuur. Daarvoor kan gekozen worden tussen de acht mandatarissen die nu bestaan. Twee personen verliezen dus hun zitje binnen de nieuwe bestuursorganen van de KBVB.

Eén van hen is wellicht Van der Schueren, aangezien die ook binnen de Pro League afzwaait. De OHL-bestuurder was in de raad van bestuur jarenlang vertegenwoordiger van de 1B-clubs, maar zal zijn aflopende mandaat in principe niet verlengen. Union-manager Bormans is kandidaat om zijn plek in te nemen.

In elke stemming geldt overigens de volgende regeling: een stem van de G5 telt voor drie, de overige 1A-clubs hebben er elk twee. De acht 1B-clubs beschikken over één stem.

Op 22 mei ruilden Peter Croonen (KRC Genk) en Marc Coucke (RSC Anderlecht) van plaats binnen de raad van bestuur van de Pro League. Croonen werd voorzitter, Coucke gewoon bestuurder. D'Onofrio (Antwerp) werd dan weer in het Uitvoerend Comité gestemd om de plek van Paul Allaerts (Moeskroen) in te nemen. LEK/TDN/