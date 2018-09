Opnieuw geen uitzege voor KV Mechelen, dat Engvall nog mag bedanken voor punt diep in blessuretijd Redactie

09 september 2018

17u07

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Opnieuw averij voor KV Mechelen in de Proximus League. Op Union kwam Malinwa niet verder dan 2-2 en daar had het nog een goal diep in blessuretijd van Engvall voor nodig. Zo blijft KVM hangen met 6 op 15 en is het volgende week op het veld van Beerschot-Wilrijk al haast verplicht om te winnen om nog in aanmerking te komen voor de eerste periode.

Malinwa domineerde nochtans het merendeel van de wedstrijd en kwam nog voor de pauze 0-1 voor dankzij een strafschopdoelpunt van Clément Tainmont. Een lichte trekfout op De Camargo aan de rand van de zestien werd zwaar bestraft. Maar na de pauze ging het in enkele minuten van 0-1 naar 2-1 na doelpunten van Youssouf Niakaté en Pietro Perdichizzi. Die eerste trof met het nodige geluk raak via een afgeweken schot, Perdichizzi kopte een vrije trap overhoeks binnen. De thuisploeg leek op de zege af te stevenen, tot Gustav Engvall diep in de blessuretijd toch nog de gelijkmaker scoorde. In de draai trof de Zweedse aanvaller raak na voorbereidend werk van Van Cleemput. Beide teams stonden toen al met een man minder na uitsluitingen voor Bijker en Tabekou, in een fase waarbij de poppen even aan het dansen gingen. Tabekou met een te late tackle, waarna de Nederlandse verdediger zich veel te driest revancheerde.

De laatste uitzege van KV Mechelen dateert inmiddels van 9 december 2017, toen het 0-1 werd in Oostende. Ook voor een uitzege daarvoor moeten we een eeuwigheid terug: 15 april in Play-Off II op de Freethiel (1-2). In de stand is KVM met zes punten vierde, op vier punten van leider Westerlo. Union volgt met vier punten op de zesde plaats. Vanavond wordt met Roeselare tegen Beerschot Wilrijk de vijfde speeldag in de tweede klasse afgesloten.