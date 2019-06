Opgeluchte Dirk Huyck na uitspraak: “Ik sta te trillen op mijn benen” MVS

01 juni 2019

19u39 6 Voetbal Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck was na de uitspraak bijzonder opgelucht, zijn club mag volgend jaar nog steeds in 1A voetballen. “Ik sta hier nog te trillen op mijn benen, dit is zo’n goed nieuws”, reageerde een zeer gelukkige Huyck.

In de zevende hemel was hij, Dirk Huyck kon met zijn geluk geen blijf na de uitspraak over zijn club Waasland-Beveren: “Dit is zo’n goed nieuws: voor mijn gezin, mijn zieke mama... Ik ben supergelukkig als mens, maar in de eerste plaats ben ik blij voor de club. Dat is altijd mijn grootste zorg geweest”, vertelde Huyck. Op de vraag of hij deze uitspraak verwacht, antwoordde de Waasland-Beveren-voorzitter als volgt: “Ik was overtuigd dat de club, en ikzelf het volste recht hadden om dit te overwinnen. Ik had het gehoopt, ik ben altijd eerlijk geweest, op alle gebied, en ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen.”

Toch zijn de kopzorgen nog niet vedwenen voor Huyck: “Wij hebben zeven maanden enorm veel miserie gehad. Vanaf nu gaan we alle zeilen moeten bijzetten om het moeilijk seizoen dat er nu aankomt, voor te bereiden. We hebben een enorme achterstand nu en we zijn helemaal nog niet klaar voor volgend seizoen”, maakte hij een kanttekening. Maar Huyck en Waasland-Beveren zijn gemotiveerd en strijdvaardig: “Nu gaan we nog eens zo hard willen bewijzen dat deze club leeft. Ik hoop dat de club nu echt een toekomst heeft, we gaan er alles aan doen om er een schitterend jaar van te maken”, concludeerde een dolgelukkige voorzitter.